En Pirineos y Prepirineo
Bombers de la Generalitat llaman a evitar las actividades en la montaña este domingo por el riesgo de aludes
El peligro afecta tanto a zonas esquiables como rutas de senderismo de montaña
Bombers de la Generalitat han hecho un llamamiento a evitar las salidas y actividades en la montaña este domingo por el elevado riesgo de aludes en los Pirineos, donde habrá peligro 3 en las comarcas de alta montaña y riesgo 2 en los Prepirineos.
En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el sargento del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos Pere Palaugumà aseguró que prevén afluencia de gente en la montaña para el domingo y pidió "ser cuidadosos con todas las medidas de seguridad".
Nieve venteada
"Recomendamos a la gente que lo mire, en la zona donde piensa salir y en las cotas que piensa esquiar y, evidentemente, ir bien protegidos", recomendó. Un alud puede ser fatal y las montañas tienen ahora mismo nieve venteada, una capa de nieve que se ha depositado sobre la que ya había y que "seguramente no está bien cohesionada", avisó.
En caso de encontrarse sorprendido por un alud, Palaugumà recomendó "intentar nadar" para quedar lo más cerca posible de la superficie y tener en cuenta que una persona es "un pequeño objeto en medio de una gran masa" en movimiento que puede provocar "lesiones muy graves". Ser víctima de un alud "quiere decir que se han hecho bastantes cosas mal", indicó.
Peligro en zonas esquiables y rutas de senderismo
Hay que llevar el detector de víctima de aludes, la pala y la sonda para facilitar la localización y si existe un riesgo elevado, como es el caso de este fin de semana, "no exponerse a ese riesgo". El peligro afecta tanto a zonas esquiables como rutas de senderismo de montaña, por lo que se aconseja no hacer grupos grandes, ir uno por uno y evitar las zonas más cargadas de nieve.
