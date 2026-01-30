Catalunya vivirá nuevos trenes de borrascas: un mes de febrero con cambios bruscos en el tiempo

Catalunya ha vivido un enero marcado por los temporales de lluvias y nieve en toda su geografía. De hecho, este mes se han registrado cifras récord de acumulación de agua que no se alcanzaban desde hacía décadas.

A falta de apenas un mes para que finalice el invierno meteorológico, que comprende diciembre, enero y febrero, la temporada ya se perfila como la más lluviosa desde el 2003 en la comunidad autónoma.

Además, las reservas de los embalses de las cuencas internas de Catalunya han escalado hasta el 90,5% de su capacidad, por lo que, según la Agència catalana de l’aigua (Aca), disponen de agua para más de un año sin tener que decretar restricciones, incluso si no llueve.

Las lluvias no cesan

De momento, parece que las lluvias harán una última visita justo antes de que empiece febrero.

Y es que este viernes será un día de contrastes: Catalunya ha amanecido con el cielo despejado en gran parte del territorio, salvo por algunas nieblas densas en el interior de Barcelona y Girona.

En el oeste de Lleida y Tarragona, las nubes irán cubriendo la atmósfera y, a partir del mediodía, llegarán las precipitaciones en esos puntos, pero serán débiles o puntualmente moderadas.

Las temperaturas volverán a subir y dejarán un ambiente templado para esta época del año, con máximas que podrían llegar a superar los 15ºC en todas las capitales de provincia.

Sábado con viento

El viento soplará de forma moderada e irá aumentando su intensidad durante la madrugada del sábado.

Por ende, el Meteocat ha activado durante toda la jornada el aviso naranja por las rachas, que podrían alcanzar los 100km/h, en las comarcas barcelonesas de l’Anoia, Baix Llobregat y Alt Penedès y en las tarraconenses del Tarragonès, Baix Penedès, y en l’Alt y Baix Camp.

Asimismo, activa el aviso amarillo en las comarcas barcelonesas del Garraf, Barcelonès, Bages y Vallès Occidental y en las tarraconenses del Montsià, Baix Ebre, Conca de Barberà y el Priorat, así como en l’Alt Empordà y Ripollès en Girona.

Nevadas intensas

También se deberá prestar atención al Pirineo occidental, ya que las nevadas serán intensas, especialmente en la Vall d’Aran, donde se ha activado el aviso amarillo.

La cota de nieve oscilará entre los 800 y 1.000 metros, e irá subiendo hasta los 1.200 por la tarde.

De cara al domingo se desactivan todos los avisos: se abrirán claros en todo el territorio, a excepción del paso de alguna banda de nubes, pero cesarán las lluvias en toda la comunidad autónoma.

Nuevas borrascas en febrero

Esta pequeña tregua llegará a su fin el lunes, puesto que una borrasca activa se instalará en Catalunya y dejará un nuevo episodio de precipitaciones generales en todo el territorio.

No serán chubascos abundantes, pero conviene no olvidar el paraguas en casa. El martes el tiempo dará un breve respiro, ya que se prevé la entrada de nuevas borrascas que definirán todo el mes de febrero.