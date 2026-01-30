Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h

La llegada de un tren de borrascas sobre la Península Ibérica vuelve a disparar los avisos por temporal marítimo y vientos huracanados en varios puntos del territorio. En Catalunya, el Servei Meteorològic ha activado avisos desde este viernes y hasta como mínimo el domingo ante el riesgo de vientos que podrían superar los 70 kilómetros por hora en una quincena de comarcas catalanas. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica incluso que en algunos puntos, como el litoral y prelitoral de Tarragona, el sábado podrían registrarse vientos de hasta 100 km/h. Protecció Civil ha activado todos los protocolos ante este tipo de fenómenos y pide a la población extremar las precauciones durante sus actividades al aire libre.

Los modelos indican que el viento empezará a coger fuerza este mismo viernes por la mañana. Para esta jornada, los pronósticos apuntan a que el viento soplará de componente oeste entre flojo y moderado con rachas fuertes a tramos del litoral, de la meseta central del tercio sur del territorio. Desde la madrugada del viernes hasta como mínimo el mediodía, hay al menos cinco comarcas en aviso amarillo por vientos. Se trata del Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès y Garraf. En estos puntos se podrían dar rachas de hasta 70 km/h a lo largo de este periodo.

La situación escalará de cara al sábado. Según apuntan los pronósticos, para entonces los vientos no solo cogerán fuerza sino que se extenderán. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado una quincena de avisos por viento desde el Empordà y el Ripollès hasta el Baix Ebre y Montsià. Los avisos más severos, de nivel naranja, engloban comarcas como el Baix Llobregat, Penedès, Anoia, Garraf, Alt Camp, Tarragonès y Baix Camp. En estas zonas, la Agencia Estatal de Meteorología también ha activado avisos de nivel naranja ante el riesgo de rachas que podrían llegar a los 100 km/h.

Los últimos pronósticos también apuntan que, a partir del sábado, la llegada de nuevos frentes sobre la Península Ibérica podría provocar una bajada generalizada de los termómetros. En Catalunya se espera un descenso tanto de las mínimas como de las máximas entre el sábado y el domingo. Todo apunta a un fin de semana de cielos cubiertos, frío y viento en buena parte del territorio catalán. A partir del lunes no se descarta la llegada de una nueva borrasca cargada de lluvias y hasta eventuales nevadas en cotas altas aunque, por el momento, aún no está confirmado.