Previsión meteorológica
Montaña rusa de temperaturas en Catalunya: lo que está por venir
El invierno se perfila como el más lluvioso en la comunidad catalana desde 2003
¿Cómo se llamará la próxima borrasca después de Kristin? Este es el listado completo con todos los nombres hasta finales de 2026
DIRECTO | Última hora de la borrasca Kristin en España: Provincias hoy en alerta, avisos naranja de Aemet y temporal de frío, lluvia y nieve
Enero se ha coronado como uno de los meses más lluviosos e inestables: en lo que llevamos de mes, solo en Barcelona se han registrado hasta 100l/m2, una sexta parte de lo que se suele acumular de media en todo el año, según los datos recogidos por el Observatori Fabra.
Asimismo, a falta de apenas un mes para que finalice el invierno meteorológico, que comprende los meses de diciembre a febrero, la temporada ya se perfila como la más lluviosa desde el 2003 en Catalunya.
Continúan las nevadas
De momento, parece que el tiempo va a dar un respiro a la comunidad catalana, aunque será una pausa efímera: la previsión anuncia un jueves tranquilo en general, excepto por alguna lluvia puntual en zonas del oeste de Lleida y Tarragona. En el resto del territorio, la jornada amanecerá con nubarrones cubriendo el cielo, pero se disiparán a medida que pasen las horas.
Las nevadas continuarán en el Pirineo occidental y la cota ascenderá de los 1.200 a los 1.600 metros.
Cambios en la temperatura
Lo más destacado del día será la bajada de las temperaturas en el conjunto del territorio: las mínimas oscilarán entre los 0 y 7ºC en la costa y el prelitoral y volverán las heladas matutinas en el interior.
Sin embargo, a partir del mediodía los termómetros irán al alza hasta rozar los 15ºC en general.
De cara al viernes se reactivará el viento del oeste, con ráfagas moderadas en tramos del litoral central y de la meseta central. Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat, l’Anoia, l’Alt Penedès y en el Baix Penedès (Tarragona).
Día de contrastes
Aun así, el sol se abrirá paso en toda la atmósfera catalana, excepto por el paso de alguna banda de nubes en el interior.
A partir de la tarde, las precipitaciones volverán al oeste del territorio, pero serán de intensidad débil y puntualmente moderada.
Los valores térmicos continuarán subiendo hasta superar los 15ºC en la franja costera catalana.
Avisos por viento
El pronóstico anuncia un fin de semana de contrastes: en el Pirineo y Prepirineo se esperan precipitaciones, que serán más fuertes en l’Empordà (Girona), y se extenderán hasta bien entrado el domingo. La cota de nieve se situará alrededor de los 800 y 1.000 metros ambos días.
El cielo se mantendrá despejado en el resto de Catalunya, por lo que se avecinan dos días idóneos para las actividades al aire libre, excepto por el viento de Mistral, que continuará soplando con fuerza.
Por ende, el Meteocat extiende el aviso del día anterior a las comarcas tarraconenses del Alt y Baix Camp, Tarragonès y a la Conca de Barberà, donde las rachas podrían alcanzar los 100km/h.
Una nueva borrasca
La temperatura continuará subiendo y se mantendrán por encima de la media climática, debido a las masas de aire caliente situadas sobre el territorio.
Esta pausa en las precipitaciones será efímera, ya que de cara al lunes llegará una nueva borrasca profunda asociada a una vaguada que podría reactivar el episodio de chubascos persistentes en Catalunya.
