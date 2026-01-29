Borrasca Kristin
Efecto Fujiwhara: el fenómeno culpable de las fuertes lluvias y nevadas de estos días
Un río atmosférico conectado al Atlántico podría traer más precipitaciones a la Península Ibérica
Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo: Provincias hoy en alerta, avisos naranja de Aemet y temporal de frío, lluvia y nieve
Montaña rusa de temperaturas en Catalunya: lo que está por venir
Cristina Sebastián
Las intensas lluvias y nevadas han sido las grandes protagonistas en muchas zonas de España durante estos últimos días de enero.
Comunidades como Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Madrid han sufrido restricciones en la circulación y muchos conductores han quedado atrapados en las carreteras por culpa de la nieve.
Efecto Fujiwhara
Estas fuertes tormentas son el resultado de lo que los meteorólogos denominan como efecto Fujiwhara, que se produce cuando dos temporales se encuentran a menos de 1.450 kilómetros. Cuando esto sucede, las tormentas avanzan lentas y pueden llegar a quedarse estacionadas sobre una misma zona.
Este efecto recibe el nombre de Fujiwhara por el apellido de Sakuhei, un meteorólogo japonés que realizó múltiples experimentos que le llevaron a descubrir que dos ciclones podrían orbitar entre sí.
Durante estos últimos días, el efecto Fujiwhara se ha producido en el Atlántico y ha afectado considerablemente a España. Ha ocurrido al juntarse el temporal Joseph, que provocó avisos de nivel rojo en la costa occidental de la Península Ibérica, con la borrasca Chandra, que afectó el pasado lunes al Reino Unido.
Borrasca Kristin
La borrasca Kristin, que ha dejado nevadas inesperadas en el centro de España y continúa provocando lluvias y fuertes vientos, se formó el martes 27 en el oeste de la Península.
Mar Gómez, directora meteorológica de eltiempo.es, asegura que "Kristin se desarrolló, posteriormente al efecto Fujiwhara, dentro de un entorno atmosférico muy activo, marcado por una corriente en chorro intensa y favorable para la formación de nuevas borrascas".
Las comunidades más afectadas por este temporal han sido Galicia, Extremadura, Madrid, Castilla y León y, además, ha provocado avisos naranjas por viento, lluvias y oleaje en comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Catalunya, Murcia, la Comunitat Valenciana y Ceuta.
Río atmosférico
Los fuertes chubascos están todavía lejos de llegar a su fin, ya que, tal y como informan los expertos, existe un río atmosférico conectado al Atlántico. Este fenómeno consiste en una franja larga pero estrecha que contiene aire cargado de vapor de agua proveniente de los trópicos.
Todo apunta a que, durante los próximos días, este vapor de agua se transformará en precipitaciones que afectarán al conjunto del país.
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Más de 16.100 adolescentes catalanes obtuvieron el título de la ESO con asignaturas suspendidas
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- La AP-7 vuelve a cerrarse al tráfico en sentido sur en el tramo de Gelida
- El Govern mantiene hasta el viernes la eliminación de las restricciones de las ZBE y del peaje de la C-32 en el Garraf
- Los alcaldes del Maresme priorizan actuaciones urgentes en la R1 por delante de un faraónico traslado