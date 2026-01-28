¿Cuándo dejará de llover en Barcelona y Catalunya? Las previsiones son pesimistas

Catalunya encadena una sucesión de borrascas, una situación que comenzó el mes de enero. Y es que, tras superar la sequía más importante del último siglo, el paso de frentes lluviosos ha impulsado los pantanos hasta alcanzar máximos de capacidad que no se registraban desde 2020.

Tras el paso de Francis, Goretti, Harry e Ingrid, la borrasca Joseph toma el relevo y continúa haciendo mella en el territorio.

A diferencia de otros temporales, este episodio está asociado al efecto Fujiwhara, un choque entre dos tormentas que se interactúan entre ellas e influyen mutuamente en su fuerza y trayectoria. Esta situación prolonga los episodios de lluvia sobre las mismas zonas e, incluso, aumentan su magnitud.

Persisten las lluvias

De momento, la previsión del miércoles anuncia un día de muchos contrastes en Catalunya. Mientras que en el litoral, el prelitoral central y el interior los claros ganan terreno, los nubarrones persisten en el sur de Tarragona, donde están descargando precipitaciones.

A medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando en el conjunto del territorio, y las lluvias intermitentes del día anterior se reactivarán entre las comarcas de Barcelona y Lleida.

Además, a partir de la tarde comenzarán las nevadas en el Pirineo leridano, con una cota que se situará en los 900 metros e irá subiendo hasta los 1.200.

Bajan las temperaturas

El viento se reforzará en las comarcas de Barcelona y Tarragona, con ráfagas que podrían superar los 60km/h.

Lo más destacado del día será la notable bajada de las temperaturas, que rondarán los 10ºC de máxima en la costa y prelitoral, y 5ºC en el interior, dejando un ambiente de pleno invierno.

Lejos de mejorar, la situación continuará en la misma línea durante la mañana del jueves. Los chubascos regarán el territorio hasta primera hora de la tarde, y serán más intensos en puntos de la mitad oeste de la comunidad autónoma.

La situación mejora

Las nevadas seguirán siendo las protagonistas en los Pirineos durante toda la jornada y la cota subirá progresivamente hasta los 1.600 metros. Las mínimas volverán a bajar, pero las máximas subirán hasta situarse por encima de los 10ºC.

De cara al viernes, se prevé una mejora de la situación atmosférica: el sol volverá a salir en el este de Catalunya y las precipitaciones se limitarán al extremo oeste de Lleida.

Llega un nuevo frente

Durante la madrugada del sábado, la inestabilidad se concentrará en las comarcas de Girona, por lo que podría caer algún chubasco local en el Empordà.

Se avecina un fin de semana tranquilo y sin muchos cambios en la comunidad autónoma. El cielo se mantendrá variable en general, con claros y algún estrato de nubes bajas. Las lluvias quedarán restringidas en los Pirineos, donde se reactivarán las nevadas de forma intermitente.

Entre el lunes y el martes podría llegar un nuevo frente que reactive las precipitaciones en toda Catalunya, pero habrá que esperar a los próximos días para confirmar su alcance exacto.