Viento y lluvias intermitentes por la borrasca Joseph: el tiempo en Catalunya, según el Meteocat

Las precipitaciones se extenderán por todo el territorio hasta llegar a la costa

La llegada de un tren de borrascas dejará una semana de intensas lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo

Tarragona registra un vendaval "inusual": en algunas ciudades no era tan fuerte desde el 2021

Nieve en Cardona (Bages, Barcelona).

Nieve en Cardona (Bages, Barcelona). / XAVI MORALEDA / RG7

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Después de un lunes marcado por el tiempo estable en gran parte de Catalunya, un frente atlántico se ha instalado este martes en la comunidad autónoma y ha puesto fin a la calma, provocando un aumento de la inestabilidad meteorológica.

Catalunya ha amanecido este lunes cubierta de nubarrones que están descargando precipitación en el oeste de Barcelona, Lleida, y Tarragona.

Además, el Prepirineo está registrando nevadas intensas, que irán descendiendo a lo largo del día hasta los 1.200 metros de cota.  

Temperaturas sin cambios

Durante la tarde, la borrasca Joseph se extenderá por todo el territorio hasta llegar a la costa. En general, serán de intensidad débil, aunque podrían ser localmente intensas en algunos puntos de la geografía

El viento soplará con menos intensidad, por lo que el Meteocat ha desactivado los avisos por las fuertes ráfagas del día anterior. Aun así, el aviso por mala mar seguirá activo en toda la franja litoral, ya que las olas podrían superar los 3 metros de altura.

La temperatura se mantendrá sin cambios, aunque podría subir ligeramente a medida que avance la jornada.

Día de contrastes

El miércoles será un día de contrastes: el día comenzará soleado, excepto por el paso de alguna banda de nubes en el litoral. Además, el sur de Tarragona amanecerá con lluvias y las nevadas se reactivarán en el Pirineo gerundense.

Lo más importante de la mañana será el viento, que soplará con fuerza en el litoral y prelitoral central. Por ende, el Meteocat ha reactivado el aviso amarillo en la franja costera, desde la comarca del Baix Camp (Tarragona) hasta el Barcelonès

A partir del mediodía de este miércoles, el cielo volverá a cubrirse y reaparecerán los chubascos en la mitad central y sur del territorio. En Girona se abrirán claros y la nieve se concentrará en el Pirineo leridano, bajando a la cota de los 800 metros

Las temperaturas descenderán en general, excepto en l'Empordà, donde podrían subir ligeramente.  

Fin de semana inestable

Durante la madrugada del jueves, la nubosidad irá en aumento en el conjunto del territorio, con lluvias débiles que persistirán hasta primera hora de la tarde en cualquier punto del oeste y del litoral catalán.

Por la tarde volverá a salir el sol, cesarán los chubascos y las nevadas y las temperaturas se mantendrán sin cambios. 

El viernes se mantendrá sin variaciones hasta la noche: de cara a la madrugada del sábado llegará un nuevo frente que dejará una tanda de precipitaciones en las comarcas de Lleida y Girona.

En el resto del mapa, dominarán los claros y algún estrato de nubes. El viento volverá a fortalecerse en ambos extremos de Catalunya, lo que provocará un descenso térmico generalizado. 

