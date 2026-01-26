El Meteocat avisa: nieve, viento y cielo cubierto este lunes en Catalunya

Los últimos efectos de la borrasca Ingrid se han dejado notar en Catalunya durante todo el fin de semana: el viento, las fuertes nevadas y las lluvias han sido las protagonistas de estos días en el territorio.

Los últimos coletazos del temporal se sintieron el pasado domingo por la tarde en Barcelona, con chubascos fuertes, tormentas y nieve en las cotas más altas.

De momento, el pronóstico para este lunes anuncia un día más tranquilo, pero a partir del martes un nuevo frente atlántico irrumpirá en el territorio.

Nevadas persistentes

Catalunya ha amanecido este lunes con claros abriéndose en gran parte de su geografía y con los termómetros al alza. Durante la mañana, los catalanes podrán disfrutar de una tregua con el mal tiempo y una atmósfera tranquila y sin precipitaciones.

La otra cara de la moneda se verá en los Pirineos: los nubarrones cubrirán el cielo a lo largo de toda la jornada y las nevadas caerán con fuerza. Serán más persistentes en el Pirineo occidental, donde la cota rondará los 900 metros, con 10 centímetros de nieve nueva y hasta 30 en las cotas más altas.

Aviso naranja

Como consecuencia de la predicción de inestabilidad, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la magnitud de las nevadas en las comarcas leridanas de la Alta Ribagorça y Pallars Jussà y en la Cerdanya (Lleida y Girona) y Ripollès (Girona).

Con todo, lo más destacado del lunes serán los fuertes vientos de Ponent y Mistral, que soplarán con fuerza con ráfagas que podrían superar los 60 o 70km/h en localidades de la Catalunya central, la costa entre Barcelona y Tarragona y el Delta de l’Ebre.

Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en la franja costera desde el Baix Camp (Tarragona) hasta el Baix Llobregat (Barcelona). El amarillo se mantiene en las comarcas tarraconenses del Montsià, Baix Ebre, Priorat y Conca de Barberà y en las barcelonenses de l’Anoia, el Barcelonès y el Vallès Occidental.

Las primeras lluvias

En cuanto a las temperaturas, los valores máximos se mantendrán entre los 12 y 15ºC en los pueblos y ciudades del litoral y prelitoral.

A partir de la tarde del lunes, se notarán los primeros resquicios de la borrasca Joseph, el nuevo frente atlántico que devolverá la inestabilidad a la comunidad autónoma.

El cielo comenzará a cubrirse en la mitad occidental y al anochecer podrían llegar las primeras lluvias, aunque serán débiles y las acumulaciones estarán por debajo de los cinco litros.

Las acumulaciones más importantes

Las precipitaciones continuarán por la noche y no cesarán en todo el martes: Catalunya amanecerá cubierta de nubes y con chubascos en el oeste del mapa.

A partir de la tarde, las lluvias llegarán a la costa y se extenderán por toda la comunidad autónoma. En general, serán de intensidad débil y acumularán cantidades escasas de agua.

Las acumulaciones serán más importantes en el Pirineo occidental, donde, además, las nevadas en cotas altas rondarán los 1.800 metros.

Mar revuelto

El viento del sudeste soplará fuerte y cálido en la costa de Girona, especialmente en el Baix Empordà, con rachas que podrían superar los 50 o 60km/h. Este flujo favorecerá un ascenso térmico en el territorio e, incluso, se podrían alcanzar picos de 17 o 18ºC en el litoral.

También se formarán olas de más de tres metros de altura en la costa central, por lo que el Meteocat ha activado el aviso amarillo en esta franja costera.

La borrasca Joseph comenzará a debilitarse durante la madrugada del miércoles: hasta mediodía aún se esperan chubascos dispersos y moderados en el sur y nordeste de Catalunya.

Borrascas atlánticas

El cielo estará despejado hasta la tarde en el interior y litoral central. A partir de entonces, se podría registrar alguna precipitación débil en cualquier punto de la geografía.

Lo más importante será la bajada generalizada de las temperaturas tras unos días de termómetros al alza. Una masa fría situará Catalunya por debajo de los registros habituales para esta época del año, con máximas de 10ºC de media.

De cara a la segunda mitad de la semana, una serie de borrascas atlánticas harán hincapié en la comunidad autónoma y traerán lluvias muy abundantes a partir del jueves que se extenderán a lo largo del fin de semana.

Aun así, el anticiclón de las Azores provocará que suban los valores hasta mantenerse por encima de la media climática.