La llegada de un tren de borrascas dejará una semana de intensas lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo

España se adentra en otra semana de tiempo convulso. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte sobre la llegada de un tren de borrascas atlánticas que dejará precipitaciones persistentes, rachas de viento muy intensas y un notable temporal marítimo en buena parte de la Península Ibérica. Los modelos indican que las zonas más afectadas por el paso de estos frentes serán el oeste y el sur peninsular, aunque también se esperan impactos significativos en varios puntos del Mediterráneo y en zonas como Catalunya. "Será una semana muy lluviosa en buena parte de la península, con acumulados que pueden ser muy importantes y que, en algunos casos, podrían provocar crecidas de los ríos y hasta inundaciones", afirma Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La primera borrasca de la semana, bautizada como Joseph, llegará este mismo lunes. Los pronósticos indican que a su paso dejará un episodio de lluvias generalizadas, fuertes vientos y temporal marítimo severo, sobre todo en la costa de Galicia y el Cantábrico donde se esperan olas de más seis metros de altura. En el interior de Pontevedra se ha activado un aviso de nivel rojo ante unas lluvias que podrían acumular más de 150 litros en apenas 12 horas. En Catalunya se espera una jornada nubosa y marcada por intervalos de fuertes vientos, que han obligado a activar avisos de nivel amarillo y naranja en una decena de comarcas ante rachas que podrían superar los 72 km/h. "En el arranque de la semana, las precipitaciones alcanzarán buena parte de la península, salvo el área mediterránea", afirma Del Campo.

Según explican desde la plataforma Meteored, este tren de borrascas se produce a raíz de la formación de "un bloqueo atmosférico entre Groenlandia y Escandinavia que está forzando al chorro polar a descender de latitud, dirigiendo las borrascas hacia España". A esto se le suma la formación de un un río atmosférico procedente del Caribe que reforzará aún más las precipitaciones en España. La entidad estima que a lo largo de la semana en algunos puntos de la Península Ibérica podrían acumularse entre 200 y 500 litros de agua por metro cuadrado.

Semana de inestabilidad

De cara al martes se espera la llegada de nuevos frentes y vientos muy húmedos que darán lugar a otra jornada inestabilidad en toda la Península Ibérica. "Serán lluvias muy abundantes en Galicia, oeste y sur de Castilla y León, oeste de Castilla-La Mancha y en buena parte de Andalucía. En muchos de estos puntos ya se han activado avisos de nivel amarillo, naranja y rojo", advierten desde la AEMET. En Catalunya, todo apunta a que el martes será una jornada de lluvias dispersas y rachas muy fuertes de viento, especialmente en zonas del litoral. Durante esta jornada también se espera que la cota de nieve baje de forma notable hasta 800 a 1.200 metros en gran parte de la península, por lo que no se descartan nevadas en zonas de montaña.

La situación continuará el miércoles con la llegada de otro frente atlántico que dejará precipitaciones en amplias zonas del país, sobre todo en el sur de Galicia y en Andalucía. Los pronósticos apuntan a que este fenómeno vendrá acompañado de un notable descenso término y una fluctuación de la cota de nieve, que en algunos puntos podría llegar a situarse entre los 500 y los 800 metros. En Catalunya, se espera una bajada significativa de los termómetros hacia mediados de semana, tanto de las mínimas como de las máximas, así como episodios de mal estado de la mar con olas de más de 2,5 metros de altura desde el Maresme hasta el Delta de l’Ebre.

Ante este escenario de tiempo adverso, los organismos meteorológicos recomiendan extremar la precaución y consultar de forma periódica los avisos sobre el estado del tiempo ante una semana que, al menos por ahora, se perfila como lluviosa, fría y marcada por el mal tiempo.