Meteorología
Una sorprendente tormenta con granizo barre a varias comarcas de Catalunya
El episodio se ha producido este domingo por la tarde, en torno a las seis, y ha afectado a distintos puntos del territorio durante varios minutos
Una tormenta intensa ha descargado este domingo por la tarde en varias comarcas de Catalunya, dejando episodios de granizo en distintos puntos del territorio. El episodio se ha producido en torno a las seis de la tarde y ha afectado tanto a zonas del área metropolitana como a comarcas del interior.
Durante varios minutos, el granizo ha caído con fuerza en algunos puntos, cubriendo parcialmente calzadas y aceras. En determinadas zonas, el suelo ha quedado momentáneamente blanqueado, lo que ha obligado a extremar la precaución en la conducción.
El episodio se ha dejado notar en distintos municipios, entre ellos Sant Feliu de Llobregat, así como en comarcas del interior. La tormenta ha sido breve pero intensa y ha ido acompañada de un descenso de la temperatura y de rachas de viento irregulares. Ha sorprendido por su rapidez tras una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y la nubosidad cambiante.
El episodio ha remitido al cabo de pocos minutos. Los servicios meteorológicos mantienen la previsión de inestabilidad para las próximas horas, con posibilidad de nuevos chubascos localmente intensos en distintas zonas de Catalunya.
