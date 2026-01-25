Joseph, la nueva borrasca con gran impacto que dejará copiosas lluvias a partir del lunes

Una nueva borrasca de alto impacto, denominada Joseph, dejará a partir de mañana lunes lluvias abundantes en buena parte de la península, nieve en las montañas, vientos intensos y temporal marítimo.

Así lo señala en su cuenta de X la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que especifica que la borrasca ha sido nombrada por los expertos del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Si bien se prevé que las precipitaciones puedan afectar a buena parte del país, lo peor estará en Galicia, en concreto en Pontevedra.

En el interior de esta provincia las lluvias serán muy abundantes el lunes 26 y la madrugada del martes 27, lo que provocará que en el mapa de avisos se active el nivel rojo -el máximo- por peligro extraordinario.

Más de 120 litros por m2 en 12 horas

Se podrán superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas y la agencia prevé posibles inundaciones y crecidas, por lo que pide extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Joseph llega después de Ingrid, una borrasca que este domingo continúa notándose, con un mapa de avisos que coloca en nivel rojo otra vez a Galicia y a Asturias, Cantabria y País Vasco por peligro extraordinario de fenómenos costeros, con olas que pueden superar los 10 metros.

En el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en A Mariña en Lugo, en el litoral occidental y oriental asturiano, en la costa cántabra, en la de Guipúzcoa y la de Vizcaya se prevé mar combinada del oeste o noroeste de 8 a 10 metros.

Además, viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora, que ocasionalmente puede ser de 75 a 88 kilómetros por hora.

También es hoy protagonista la nieve y otros fenómenos meteorológicos, que han hecho que 16 comunidades autónomas aparezcan señaladas -con distinto riesgo- en el mapa de avisos de la Aemet, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Por ejemplo, el pirineo oscense aparece en naranja, con una acumulación en 24 horas de 20 centímetros y una cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros.

Noticias relacionadas

Por nieve también están aviso, pero en amarillo, zonas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra.