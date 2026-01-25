Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarçaAdamuzEspanyolCrianzaFeijóoTemporalMineápolisBarceloneandoMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Temporal invernal

Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya

La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras

Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal

El Castellvell de Olvius, Lleida, este sábado

El Castellvell de Olvius, Lleida, este sábado / Jordi Borràs / ACN

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las consecuencias de la borrasca Ingrid acabaron llegando a Catalunya en forma de una nevada generalizada que sorprendió buena parte del territorio este sábado, emblanqueciendo y dejando gruesos poco comunes en lugares como el Bages, el Moianès, Osona, la Cerdanya y el Solsonès, registrándose copos de nieve también en el Tibidabo de Barcelona.

Más allá de las bonitas y atípicas estampas que dejó la nevada, los Bombers atendieron un total de 256 avisos por lluvia y nieve durante la jornada de sábado, la mayoría por árboles caídos o vehículos bloqueados en lugares como Toses (Ripollès); Vilanova de Prades (Conca de Barberà), donde han dado apoyo a varios vehículos en la TV-7005, o en Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), donde se han extraído al menos diez coches. En Navès (Solsonès), en la C-462, cuarenta vehículos quedaron bloqueados por la nieve.

La nieve llega a cotas bajas de Catalunya

La nieve llega a cotas bajas de Catalunya

Ver galería

Dos niños juegan con la nieve en Solsona. / ACN

Se mantiene la alerta

De cara a este domingo, Protecció Civil ha decidido mantener en fase de alerta el plan especial de emergencias por nevadas en Catalunya (Neucat) y el de riesgo de viento (Ventcat) por la previsión de nieve y fuerte viento durante el día, sobre todo en el Alt Empordà.

Así, aunque el centro de Catalunya se librará de la nieve, el episodio afectará desde la tarda el Pirineo occidental, Ripollès y la Cerdanya, donde se podrán registrar gruesos de nieve de 10cm en la cota de 900 metros.

Noticias relacionadas

Les dejamos un hilo con las mejores imágenes de la nevada de este sábado en Catalunya, con estampas blanquecinas en La Cerdanya, Solsona, Rasos de Peguera, Avinyó o Berga, entre otros; también grandes copos de nieve en Montserrat.

El Castellvell de Olvius, Lleida, este sábado

El Castellvell de Olvius, Lleida, este sábado / Jordi Borràs / ACN

Nevada en Avinyó

Nevada en Avinyó / Queralt Casals

Nevada en Berga

Nevada en Berga / Ignasi Serra

La Panadella, Lleida, este sábado

La Panadella, Lleida, este sábado / ACN

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
  2. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  3. Las mejores imágenes de la nevada de este sábado en Catalunya
  4. Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones
  5. Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
  6. Un carril cortado en la AP-7 en Martorell en dirección sur a causa de un accidente
  7. Rodalies interrumpe su servicio hasta el lunes después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad
  8. Las conversaciones de la trama corrupta del vertedero de Osona: 'Si la Guardia Civil viene, nos meten en prisión

Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya

Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya

La nieve vuelve a la Catalunya Central y llega hasta Manresa

La nieve vuelve a la Catalunya Central y llega hasta Manresa

Aleix Serra, meteorólogo: "El grosor de nieve podría batir récords este invierno en el Prepirineo"

Aleix Serra, meteorólogo: "El grosor de nieve podría batir récords este invierno en el Prepirineo"

La borrasca Ingrid sacude España: avisos por nieve, lluvia y mala mar en 14 comunidades

La borrasca Ingrid sacude España: avisos por nieve, lluvia y mala mar en 14 comunidades

Catalunya amanece hoy con un aviso por fuerte viento antes de la llegada de la nueva borrasca Ingrid

Catalunya amanece hoy con un aviso por fuerte viento antes de la llegada de la nueva borrasca Ingrid

Catalunya entra en una semana de lluvia, nieve y frío intenso tras la borrasca Harry

Catalunya entra en una semana de lluvia, nieve y frío intenso tras la borrasca Harry

Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat

Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat

El temporal Harry sacude el Baix Empordà, con inundaciones y poblaciones anegadas

El temporal Harry sacude el Baix Empordà, con inundaciones y poblaciones anegadas