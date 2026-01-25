Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya

Las consecuencias de la borrasca Ingrid acabaron llegando a Catalunya en forma de una nevada generalizada que sorprendió buena parte del territorio este sábado, emblanqueciendo y dejando gruesos poco comunes en lugares como el Bages, el Moianès, Osona, la Cerdanya y el Solsonès, registrándose copos de nieve también en el Tibidabo de Barcelona.

Más allá de las bonitas y atípicas estampas que dejó la nevada, los Bombers atendieron un total de 256 avisos por lluvia y nieve durante la jornada de sábado, la mayoría por árboles caídos o vehículos bloqueados en lugares como Toses (Ripollès); Vilanova de Prades (Conca de Barberà), donde han dado apoyo a varios vehículos en la TV-7005, o en Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), donde se han extraído al menos diez coches. En Navès (Solsonès), en la C-462, cuarenta vehículos quedaron bloqueados por la nieve.

Dos niños juegan con la nieve en Solsona. / ACN

Se mantiene la alerta

De cara a este domingo, Protecció Civil ha decidido mantener en fase de alerta el plan especial de emergencias por nevadas en Catalunya (Neucat) y el de riesgo de viento (Ventcat) por la previsión de nieve y fuerte viento durante el día, sobre todo en el Alt Empordà.

Así, aunque el centro de Catalunya se librará de la nieve, el episodio afectará desde la tarda el Pirineo occidental, Ripollès y la Cerdanya, donde se podrán registrar gruesos de nieve de 10cm en la cota de 900 metros.

Les dejamos un hilo con las mejores imágenes de la nevada de este sábado en Catalunya, con estampas blanquecinas en La Cerdanya, Solsona, Rasos de Peguera, Avinyó o Berga, entre otros; también grandes copos de nieve en Montserrat.

El Castellvell de Olvius, Lleida, este sábado / Jordi Borràs / ACN

Nevada en Avinyó / Queralt Casals

Nevada en Berga / Ignasi Serra