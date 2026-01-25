Efectos de la nevada en el Berguedà: "De 150 comidas previstas servimos 22"

La nevada de este sábado complicó de manera notable el acceso a los Rasos de Peguera, especialmente a partir de la altura del cámping Fontfreda y del restaurante Els Roures, situado a pie de carretera en el término municipal de Castellar del Riu. En este establecimiento, prácticamente todas las reservas para comer el sábado se tuvieron que anular. Según ha explicado a Regió7 la propietaria del restaurante, Remei Escolies, en poco rato por la mañana cayeron hasta 22 centímetros de nieve. "La nieve es muy bonita, pero también es un problema", ha señalado. "Eso hizo que llamáramos a todas las familias y parejas que tenían reserva para comer para que no subieran", ha detallado.

De las 150 comidas que tenían previsto servir este sábado, solo acabaron haciendo 22: "Vinieron personas que teníamos alojadas en los apartamentos de Els Roures y algunos clientes que consiguieron llegar hasta los Rasos de Peguera y que a la hora de comer bajaban".

El hielo complica la situación

Este domingo, la situación complica el acceso al aparcamiento del restaurante a causa de la helada de madrugada: "Estamos trabajando desde primera hora de la mañana para garantizar que los coches puedan acceder al aparcamiento del restaurante sin ningún peligro de que el coche patine". Las tareas se centran en tenerlo en condiciones óptimas para la hora de comer, ya que tienen previsto servir unas 140 comidas. Aunque para este domingo también ha habido ya algunas anulaciones, ha dicho Escolies, la mayoría de clientes han mantenido la reserva y, además, "contamos con que tendremos demandas de última hora de gente que baje de los Rasos de Peguera", ha añadido.

Un metro de nieve en los Rasos de Peguera

En la zona del chalet-refugio de los Rasos tienen aproximadamente acumulado un metro de nieve de las nevadas de los últimos días. Este domingo se han levantado con sol y las máquinas quitanieves trabajan para garantizar el acceso.

A media mañana, los Mossos d’Esquadra advertían que es obligatorio circular con cadenas, fundas o neumáticos de invierno en la carretera que va de Berga hasta los Rasos de Peguera, pasando por el restaurante Els Roures y por el cámping Fontfreda, donde ayer la nevada les sorprendió: "En poco rato nevó mucho y la nieve cuajó".

Hacía años que no se encontraban con una nevada de estas características en un fin de semana "sin que hubiera una previsión de alerta meteorológica por una nevada importante". Esto hizo caer en picado la actividad en este establecimiento. El sábado por la noche solo sirvieron cuatro cenas: dos a personas alojadas en los apartamentos y dos más en el Càmping Fontfreda, situado muy cerca. A pesar de todo, el restaurante no cerró durante la tarde (como suele hacer habitualmente) "por si hacía falta dar apoyo a alguien que tuviera cualquier necesidad", ha remarcado Remei Escolies.