La nieve vuelve a la Catalunya Central y llega hasta Manresa

La nieve ha vuelto este sábado a muchos puntos de la Catalunya Central y ha llegado hasta Manresa, aunque es poco probable que se acumule por la presencia de lluvia.

También está nevando en Montserrat, con copos grandes. Las autoridades insisten en que este sábado no es un buen día para ir a la montaña, ya que la precipitación es muy intensa y la cota de nieve presenta una elevada variabilidad, hecho que aumenta el riesgo en zonas de alta montaña.

El Meteocat ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por nieve para este sábado, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Se prevé un espesor superior a los 5 centímetros a partir de los 700 metros de altitud, con un grado de peligro máximo de 3 sobre 6. La cota de nieve se situará alrededor de los 600 metros, aunque en momentos de mayor intensidad de la precipitación podría bajar por debajo de los 400 metros.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha aumentado el riesgo de nevadas en seis comarcas -con más de cinco centímetros de acumulación por encima de 700 metros- que son el Berguedà, el Ripollès, la Selva, Osona, Lluçanès y Moianès.

A causa de las nevadas, el Servei Català de Trànsit informa de los puntos del Berguedà y la Cerdanya donde se debe circular con cadenas o neumáticos de nieve.

Nieve en la Catalunya Central

En algunos puntos del Alt Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell, Solsonès, Bages, Moianès y Anoia está nevando este sábado. Por ejemplo, la nevada de madrugada ha dejado una acumulación de unos 5 centímetros de nieve nueva en los Rasos de Peguera, en el Berguedà. La circulación en esta carretera es complicada, incluso a la altura del camping Font Freda y del restaurante Els Roures.

En la Pobla de Lillet a primera hora de la mañana la brigada del Ayuntamiento limpiaba las calles blanqueadas de nieve.

Limpieza de calles en la Pobla de Lillet / Enric Garcia Jodar

Nevada en Berga / Ignasi Serra

Esta mañana de sábado también nevaba, como se puede ver en las imágenes, en Berga, en Avinyó, en Cardona, en el Serrat (Castellnou de Bages), en Canet de Fals, en puntos del Solsonès, en Calaf, en Castellterçol, en la Cerdanya o en la Seu d'Urgell.