La cota de nieve ha bajado considerablemente este sábado en Catalunya, que está viviendo una nevada generalizada desde esta mañana, principalmente en puntos de la Catalunya Central y el noreste, aunque en Barcelona también se han registrado algunos copos y aguanieve desde el Tibidabo.

A primera hora de la mañana, Protecció Civil ha puesto en alerta el plan Neucat por previsión de nevadas en el centro de Catalunya y el noreste, con una cota de nieve de 600-700 metros que puede bajar puntualmente a los 300-400 metros y un aviso de peligro de 2 sobre 6 por nieve en diez comarcas, donde se pueden superar los cinco centímetros de espesor a 700 metros.

Carreteras afectadas por nieve

Debido a la nieve, varias carreteras catalanas presentan afectaciones. En Tarragona se encuentran cortadas por presencia de nieve la TTV-7004 Ulldemolins / Vallclara y la TV-7005 Vilanova de Prades; en la zona de Solsona se han detectado problemas en carreteras locales cercanas y la C-55 hasta Cardona; y son obligatorias las cadenas en una treintena de tramos en Lleida.

La nieve ha llegado a puntos de la Catalunya Central como Manresa, y aunque es poco probable que se acumule en estos puntos debido a la presencia de lluvia, lo cierto es que por momentos ha nevado con cierta intensidad.

Les dejamos un hilo con las mejores imágenes de la nevada de este sábado en Catalunya, con estampas blanquecinas en La Cerdanya, Rasos de Peguera, Avinyó o Berga, entre otros; también grandes copos de nieve en Montserrat.

Nevada en Avinyó / Queralt Casals