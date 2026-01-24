Temporal invernal
Las mejores imágenes de la nevada de este sábado en Catalunya
Catalunya activa avisos por nieve en cotas bajas: aguanieve en el Tibidabo
Borrasca Ingrid, en directo: Catalunya y parte de España en alerta por la nieve y temporal
La cota de nieve ha bajado considerablemente este sábado en Catalunya, que está viviendo una nevada generalizada desde esta mañana, principalmente en puntos de la Catalunya Central y el noreste, aunque en Barcelona también se han registrado algunos copos y aguanieve desde el Tibidabo.
A primera hora de la mañana, Protecció Civil ha puesto en alerta el plan Neucat por previsión de nevadas en el centro de Catalunya y el noreste, con una cota de nieve de 600-700 metros que puede bajar puntualmente a los 300-400 metros y un aviso de peligro de 2 sobre 6 por nieve en diez comarcas, donde se pueden superar los cinco centímetros de espesor a 700 metros.
Carreteras afectadas por nieve
Debido a la nieve, varias carreteras catalanas presentan afectaciones. En Tarragona se encuentran cortadas por presencia de nieve la TTV-7004 Ulldemolins / Vallclara y la TV-7005 Vilanova de Prades; en la zona de Solsona se han detectado problemas en carreteras locales cercanas y la C-55 hasta Cardona; y son obligatorias las cadenas en una treintena de tramos en Lleida.
La nieve ha llegado a puntos de la Catalunya Central como Manresa, y aunque es poco probable que se acumule en estos puntos debido a la presencia de lluvia, lo cierto es que por momentos ha nevado con cierta intensidad.
Les dejamos un hilo con las mejores imágenes de la nevada de este sábado en Catalunya, con estampas blanquecinas en La Cerdanya, Rasos de Peguera, Avinyó o Berga, entre otros; también grandes copos de nieve en Montserrat.
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
- El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
- AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
- Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
- La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
- Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
- El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: 'Es un paso muy importante