La borrasca Ingrid sacude España: avisos por nieve, lluvia y mala mar en 14 comunidades

Hasta 14 comunidades autónomas se encuentran en aviso este viernes debido al paso de frentes asociados a la borrasca atlántica Ingrid, que está conduciendo una masa marítima polar sobre la Península que da lugar a un temporal de lluvia, nieve, viento y oleaje. Un temporal que desde esta mañana está sacudiendo con fuerza Galicia, con clases suspendidas en Pontevedra, Ourense y Lugo y hasta 55 carreteras afectadas por la nieve.

A Coruña y Pontevedra se encuentran en aviso rojo por oleaje, con olas superiores a los ocho metros. El temporal está dejando vientos muy fuertes, chubascos intensos y heladas en el interior, con rachas de viento de hasta 163,5 km/h como en Punta Candieira (A Coruña). También hay avisos naranja por olas y nieve en Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco y avisos por nieve en Lugo, Ourense, Pontevedra, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

El resto de avisos por oleaje se dan en Almería, Cádiz, Granada; Mallorca y la costa de Ceuta.

Desde este viernes y hasta nuevo aviso, en varias zonas de Galicia ha quedado prohibida la circulación de camiones en varios ejes claves, entre ellos, toda la A-52 en Ourense (de Rionegro Puente, Zamora, a Ponteareas).

Evitar desplazamientos el fin de semana

Las previsiones indican que la borrasca se prolongará durante el fin de semana, con nevadas intensas en la mitad noroeste peninsular. Es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja no viajar por carretera durante este fin de semana debido al temporal de nieve previsto, con más de 15 vías de alta capacidad y de la red secundaria que pueden verse afectadas.

En el noroeste peninsular, del viernes al domingo, se esperan nevadas a partir de los 300-400 metros, según el AEMET, especialmente durante la tarde del viernes y mañana del sábado. Estas nevadas, explican, se darán en forma de chubascos, pudiendo acumular espesores en poco tiempo y, por ende, dificultando la circulación por carretera.

Previsión en Catalunya

La incidencia de la borrasca Ingrid en Catalunya no tendrá apenas incidencia, aunque el viento podría ganar presencia en algunos puntos del territorio durante el fin de semana. El sábado se esperan precipitaciones leves y dispersas en todo el territorio, con un aviso por nieve en la Alta Ribagorça, donde se pueden producir nevadas en torno de los 600 metros. Las temperaturas mínimas y máximas serán entre ligeramente y moderadamente más bajas.

Ya el domingo, la cota de nieve se situará en los 800 metros, con precipitaciones leves en la vertiente norte del Pirineo.