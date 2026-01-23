Aleix Serra, meteorólogo: "El grosor de nieve podría batir récords este invierno en el Prepirineo"

La 'llevantada' de este lunes y martes ha dejado importantes grosores de nieve nueva en toda la franja pirenaica, y las previsiones dicen que estos días que vienen las precipitaciones en forma de nieve no se detendrán. Una nevada que también ha llegado al Prepirineo, y que podría significar que se acabase la temporada invernal con grosores de auténtico récord, tal como certificaba en sus redes sociales Aleix Serra Uró, meteorólogo del Meteocat y concejal del Ayuntamiento de Berga.

La cifra a superar son los 234 centímetros de nieve que se alcanzaron el mes de abril de 2018. El grosor que mide ahora la estación automática del Servei Meteorològic de Catalunya en el Cadí Nord, situada a 2.143 m de altitud, ha aumentado 104 cm de viernes a martes. Esto hace que, a estas horas, haya acumulado un grosor de 172 centímetros de nieve en el Cadí Nord. Aunque en las próximas horas reducirá un poco, "porque se compactará", este mismo fin de semana ya vuelve a haber previsión de nevadas. Para Serra, esto no quiere decir nada, ya que otros años ha nevado mucho, pero después se han detenido las precipitaciones de golpe. Como pasó en 2006, que en enero había 174 centímetros, pero ya no volvió a nevar.

De hecho, "cada punto tiene su propia característica". En algunos se acumula mucho, como es el caso del Cadí Nord, y en otros no tanto. Estas nevadas han dejado poca nieve a 1500 metros, medio metro hasta 1900 y un buen montón a partir de ahí. Por ejemplo, las nevadas del último mes han acumulado cerca de un metro de nieve en las umbrías de los Rasos de Peguera (1.900 m) y probablemente no había tanta desde febrero de 2018. En enero de 2020 (temporal Gloria) también nevó mucho, pero la cota fue más alta y el grosor menor.

Rasos de Peguera esta misma semana, con importantes grosores de nieve / Aleix Serra

Según el meteorólogo, en declaraciones a Regió7, del grupo PRENSA IBÉRICA, "los grosores de nieve nueva de un metro no son nada desdeñables, y menos en el Prepirineo, donde son raros de ver". Por ejemplo, los últimos datos de esta estación del Cadí con precipitaciones de más de 100 cm fueron en enero de 2020 y en enero de 2006.

Noticias relacionadas

La 'llevantada' ha ayudado, a pesar de que ahora vuelven los frentes atlánticos. Según Serra, "venimos de una Navidad y Sant Esteve muy activos, y ahora nos esperan un enero - febrero muy dinámicos". El invierno, en general, está siendo "muy nivoso, no frío, pero sí muy nivoso. Y todavía queda mucha temporada". O sea que, si las previsiones este 2026 hablan de un principio de año más inestable, y teniendo en cuenta que el "fuerte de las precipitaciones (cuando se produce) suele ser marzo o abril, el récord de 234 centímetros en el mes de abril de 2018 podría estar a punto de ser superado.