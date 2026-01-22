Catalunya amanece hoy con un aviso por fuerte viento antes de la llegada de la nueva borrasca Ingrid

El mal tiempo parece no dar tregua en Catalunya: tras el paso de la borrasca Harry, ahora un nuevo frente sacude la comunidad autónoma.

Y es que Harry causó grandes daños en el territorio: los ríos desbordados y las calles anegadas, especialmente en las comarcas de Girona, obligaron a la Generalitat a cancelar las clases en diferentes puntos del territorio gerundense.

El mal tiempo no da tregua

Además, el mal estado del mar y las grandes olas que se registraron, algunas de más de 6 metros, han causado estragos en la franja litoral.

En Badalona (Barcelonès), una parte del paseo marítimo del municipio ha quedado totalmente destrozado e inutilizable por la marea.

Lejos de remitir, el mal tiempo continúa en Catalunya: este jueves llega la borrasca Ingrid, una nueva perturbación atlántica que repartirá más lluvias, nevadas y vientos huracanados hasta el fin de semana.

Aviso amarillo

De momento, este jueves la comunidad autónoma ha amanecido con el cielo totalmente cubierto y con precipitaciones en muchas localidades catalanas de la depresión central y del litoral y prelitoral de Girona y Barcelona, sobre todo en su área metropolitana.

El viento soplará con fuerza en ambos extremos del mapa, con las rachas del Mistral superiores a 80km/h en el Camp de Tarragona y las Terres del Ebre.

Por ende, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en las comarcas tarraconenses del Montsià, Baix Ebre y Baix Camp y en l’Alt Empordà (Girona).

División meteorológica

Además, nevará con fuerza en los Pirineos: la cota de nieve se situará en los 1.200 metros, pero irá bajando hasta los 1.000.

Las temperaturas descenderán ligeramente, pero presentarán pocos cambios en general y estarán dentro de la media climática para esta época del año.

De cara al viernes, la meteorología en Catalunya presentará una clara división: mientras que en el litoral y prelitoral gozarán del día más tranquilo de la semana, el tercio oeste amanecerá bajo cielos cubiertos y lluvias generalizadas.

Nieve en pueblos y ciudades

Y es que el sol y la vitamina D serán los protagonistas de la jornada en el este del territorio, por lo que será un día ideal para las actividades al aire libre.

La cara opuesta se vivirá en el oeste: las precipitaciones caerán con fuerza y la cota de nieve oscilará entre los 1.000 y 1.400 metros, bajando incluso a los 700 metros en el sector más occidental. Aun así, las temperaturas serán frías e invernales en todo el territorio.

A partir de la tarde, se abrirán claros incluso en las zonas más lluviosas. Sin embargo, durante la madrugada del sábado, las nevadas se reactivarán en el oeste y la cota descenderá hasta los 500 o 400 metros, un nivel suficiente para cubrir de blanco muchos pueblos y ciudades pirenaicas.

Fin de semana gélido

Es más, a lo largo del sábado, la nieve podría alcanzar también las comarcas del norte de Barcelona y el interior de Girona.

Más allá de las nevadas, se prevén chubascos en gran parte de Catalunya durante toda la jornada, especialmente en el litoral central y norte, aunque serán de intensidad débil y acumularán cantidades poco abundantes.

Las rachas de viento serán muy frías y harán descender los termómetros, con máximas de entre 5 y 10ºC.

Nueva semana de lluvias

El domingo seguirá lloviendo en el interior y en los Pirineos, el ambiente seguirá siendo muy frío en conjunto y habrá pocos ratos de sol.

Para el lunes se espera una pausa en los frentes, con más claros y una subida fugaz de las temperaturas. Sin embargo, el martes volverán los frentes y las borrascas con una nueva racha de lluvias y nevadas que se extenderán a medida que avance la semana.