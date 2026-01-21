En Directo
Avance de la borrasca
Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat
Desaparecido un hombre en la riera de Palau-sator en plena alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos en Girona
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten del paso de un importante temporal que está afectando de lleno a la fachada mediterránea, con especial incidencia en el litoral catalán. Según indican los modelos, el episodio, que empezó el sábado, se prolongará hasta el miércoles. En los momentos álgidos del temporal se esperan grandes acumulaciones de lluvia en periodos cortos de tiempo, fuertes rachas de viento y temporal marítimo con mar convulsa e intenso oleaje.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de esta borrasca y sus incidencias en el territorio.
La previsión para este miércoles
Según la Aemet, en Catalunya habrá Intervalos nubosos aumentando a muy nuboso con precipitaciones débiles en la mitad occidental, sin descartar la mitad oriental. Cota de nieve en torno a 1.400/1.600 metros. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas sin cambios en el Pirineo y en ascenso en el resto. Viento flojo o moderado.
Hallan un cuerpo dentro del coche arrastrado por una riera en Palau-sator (Girona)
Bombers han localizado el cuerpo de un hombre en el interior del coche que esta mañana fue arrastrado por la riera Nova en Palau-sator (Baix Empordà). El cuerpo aún no ha sido identificado, aunque todo apunta a que se trataría del conductor desaparecido. El vehículo ha sido hallado en una zona de difícil acceso tras bajar el caudal de la riera, muy crecida por las lluvias.
Bombers atribuye el accidente de tren en Gelida a un desprendimiento por el temporal
Bombers de la Generalitat atribuyen el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) a un desprendimiento causado por el temporal. El accidente, provocado por la caída de un muro de contención, se ha saldado con la muerte de una persona a y ha dejado 4 heridos graves entre los 37 ocupantes del convoy.
Adif mantiene suspendida la circulación de Rodalies en Catalunya por el temporal
Adif mantiene suspendida desde la noche de este martes la circulación de Rodalies en Catalunya por los efectos del temporal sobre la infraestructura. El servicio se restablecerá tras la revisión de las vías, después del descarrilamiento mortal de un tren en Gelida y de otro incidente entre Blanes y Maçanet.
La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren de la R4 entre Gelida y Martorell
Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell.
Localizan el vehículo del hombre desaparecido tras ser arrastrado por una riera en Palau-sator
Los equipos de emergencia han localizado el vehículo del hombre que desapareció a primera hora de este martes en Palau-sator, en el Baix Empordà, tras ser arrastrado por la crecida de una riera. El coche se encontraba a unos cien metros del punto donde fue visto por última vez y ha quedado a la vista tras la bajada del caudal. El operativo de búsqueda continúa activo y se mantendrá durante la noche con apoyo de drones.
Previsión para el miércoles en Girona
La previsión del miércoles, según el Ayuntamiento de Girona, es el de que la ciudad funcione "con normalidad", después de que se hayan restringido servicios de atención al ciudadano en los barrios más amenazados de inundación. En cuatro comarcas de la provincia, Alt Empordà, Baix Empordà, Selva y Gironés, se ha suspendido la actividad escolar y deportiva, según anunciaba a primera hora una alerta de móvil de Protección Civil, aunque ya se ha anunciado el regreso a las aulas este miércoles.
Remite el temporal en Girona, mientras se busca al hombre desaparecido
El temporal que ha afectado a la provincia de Girona comienza a remitir y se registra un descenso del caudal del río Onyar, uno de los que más amenazaba de desbordamiento a su paso por la capital, mientras se mantiene la búsqueda del desaparecido en Palau-sator, arrastrado con su coche por la riera. El Ayuntamiento de Girona ha transmitido poco antes de las 19:00 horas de este martes un mensaje de "tranquilidad a la ciudadanía", después de que hayan pasado los peores momentos del episodio de lluvias. La situación del río Onyar ha mejorado, al igual que la del Ter en la capital, aunque se mantiene la recomendación de prudencia y se recuerda el riesgo de desprendimientos y caída de árboles.
El responsable de Bomberos de la Generalitat en Girona, Jordi Martín, ha destacado la importancia de la medida y de las restricciones de movilidad "para minimizar el riesgo de las personas". En el núcleo de Palau-sator se busca a la persona de 63 años, que según ha explicado Martín, ha sido arrastrada en su vehículo cuando se encontraba en un desplazamiento laboral, ya que repartía productos de la panadería de esta localidad. Martín ha lamentado que el fuerte caudal de la riera haya obligado a suspender las labores de búsqueda, pero los efectivos permanecen en el sitio a la espera de reanudar la labor en cuanto sea posible.
La borrasca también altera Menorca
El paso de la borrasca Harry por Menorca sigue dejando a la isla incomunicada por vía marítima por olas que, en la rada de Mahón, han llegado a alcanzar los 8'66 metros a primera hora de la tarde. El Ayuntamiento de Sant Lluís se ha visto obligado a cortar el acceso a las calles de primera línea del paseo marítimo de s'Algar de forma preventiva. La isla permanece en alerta naranja hasta las diez de la mañana de este miércoles por la previsión de olas de entre 4 y 6 metros y vientos que ya han alcanzado los 74 kilómetros por hora en el aeropuerto. La naviera Baleària ha anunciado su intención de restablecer este miércoles el tráfico marítimo interinsular y entre Ciutadella y Barcelona.
Las imágenes de la borrasca Harry, que arrasa Girona con intensas lluvias y ríos desbordados
Diez comunidades autónomas están este martes en alerta por temporal marítimo, lluvias, vientos, nevadas y aludes, entre las que está Catalunya, que vive el último coletazo de la borrasca Harry. La peor situación se está viviendo en Girona, donde se acumularán más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas y localmente podrán superarse los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas.
