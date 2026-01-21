Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat

Remite el temporal en Girona, mientras se busca al hombre desaparecido

El temporal que ha afectado a la provincia de Girona comienza a remitir y se registra un descenso del caudal del río Onyar, uno de los que más amenazaba de desbordamiento a su paso por la capital, mientras se mantiene la búsqueda del desaparecido en Palau-sator, arrastrado con su coche por la riera. El Ayuntamiento de Girona ha transmitido poco antes de las 19:00 horas de este martes un mensaje de "tranquilidad a la ciudadanía", después de que hayan pasado los peores momentos del episodio de lluvias. La situación del río Onyar ha mejorado, al igual que la del Ter en la capital, aunque se mantiene la recomendación de prudencia y se recuerda el riesgo de desprendimientos y caída de árboles.

El responsable de Bomberos de la Generalitat en Girona, Jordi Martín, ha destacado la importancia de la medida y de las restricciones de movilidad "para minimizar el riesgo de las personas". En el núcleo de Palau-sator se busca a la persona de 63 años, que según ha explicado Martín, ha sido arrastrada en su vehículo cuando se encontraba en un desplazamiento laboral, ya que repartía productos de la panadería de esta localidad. Martín ha lamentado que el fuerte caudal de la riera haya obligado a suspender las labores de búsqueda, pero los efectivos permanecen en el sitio a la espera de reanudar la labor en cuanto sea posible.