Catalunya entra en una semana de lluvia, nieve y frío intenso tras la borrasca Harry

El paso de la borrasca Harry por Catalunya ha tenido efectos devastadores en muchos puntos de la comunidad autónoma.

Este martes, el colapso de un muro de contención sobre las vías de un tren de la R4 de Rodalies provocado por las fuertes lluvias, según las principales hipótesis, ha dejado un muerto y numerosos heridos.

Por ende, Adif ha suspendido el servicio ferroviario en toda Catalunya para revisar las infraestructuras tras el temporal.

La zona más afectada

Además, en Girona, los servicios de emergencias localizaban a última hora del martes un cuerpo sin vida. Este podría corresponder al hombre que desapareció tras ser arrastrado con su furgoneta por el caudal de la riera de Palau-sator (Baix Empordà).

Por el momento, para este miércoles se desarrollarán los últimos resquicios de la borrasca Harry, aunque se espera un tiempo más tranquilo.

Por ahora, la zona más afectada es el Mediterráneo: hasta la tarde, el Meteocat mantiene el aviso amarillo en toda la franja costera por el mal estado del mar, con olas que alcanzan los 3 metros.

Un nuevo frente

El cielo continuará cubierto en todo el territorio a lo largo de la mañana y se formarán nubes densas, pero las precipitaciones se concentrarán en el oeste.

A última hora de la tarde, entrará un nuevo frente atlántico, que desplazará las lluvias hacia el este. Aun así, serán poco abundantes y registrarán acumulaciones localmente escasas.

La cota de nieve oscilará entre los 1.200 y 1.400 metros en el Pirineo y volverán las nevadas al Pirineo occidental y a los pueblos de montaña más elevados.

Continúan las lluvias

El viento soplará con moderación, especialmente en las comarcas de Girona. Las ráfagas más fuertes tendrán lugar en los pueblos del Cap de Creus y la Costa Brava. Asimismo, se intensificarán las rachas de viento en el Pirineo de Lleida.

La temperatura subirá ligeramente y las máximas se mantendrán entre los 10 y 15ºC, más altas que estos últimos días.

De cara a la mañana del jueves, continuará lloviendo en Catalunya, sobre todo entre las comarcas de Barcelona y el sur de Girona, aunque serán chubascos de carácter débil.

La jornada más tranquila

El cielo seguirá cubierto en el conjunto de la geografía y, a medida que avance la jornada, se abrirán claros que dejarán entrever el sol, especialmente en el oeste, donde brillará con intensidad, aunque los valores mínimos volverán a bajar en general.

Las nevadas se reanudarán y la cota se mantendrá en los 1.200 metros.

El pronóstico del viernes anuncia el día más tranquilo en lo que llevamos de semana: el sol volverá a salir en Barcelona y Girona tras muchos días de nubes y inestabilidad.

Sucesión de frentes

Únicamente se esperan estratos de nubes en el Pirineo y Prepirineo leridano, donde, además, las nevadas continuarán y la cota se situará en los 1.000 metros.

A pesar del sol, el descenso térmico continuará y Catalunya se encontrará sumida en un frío intenso que se alargará durante el fin de semana.

Y es que el sábado entrará una nueva borrasca atlántica proveniente del sur de Irlanda, que impulsará una sucesión de frentes de oeste a noroeste.

Al margen de las lluvias

No obstante, las precipitaciones serán pasajeras y débiles y se concentrarán en puntos del norte del territorio, pero se alargarán hasta el domingo.

La nieve caerá en cotas bajas, por encima de los 600 metros, y podría nevar fuera de los Pirineos, ya que el termómetro tocará fondo durante todo el fin de semana, con máximas de entre 5 y 10 grados en general.

El resto del territorio quedará al margen de las lluvias, pero no del viento, que soplará frío y fuerte, especialmente en la costa.