Accidente tren CórdobaSalvador IllaOsteomielitis púbicaValentinoLluvia CatalunyaNoruegaTrumpGaudíJulio IglesiasBarcelonaElecciones Aragon 2026
Dónde se suspenden hoy las clases en Catalunya por el temporal de lluvias

El Meteocat ha activado el aviso rojo de máximo peligro por el mal estado del mar en todo el litoral

Protecció Civil envía una alerta por crecida de ríos y riesgo de inundaciones en Catalunya

DIRECTO | Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat

Olas rompiendo en la playa de la Riba de l'Escala (Alt Empordà, Girona).

Olas rompiendo en la playa de la Riba de l'Escala (Alt Empordà, Girona). / Basili Gironès / DDG

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
La borrasca Harry continúa azotando Catalunya con un temporal de lluvia, nieve y vientos huracanados. El Meteocat mantiene activas las alertas desde el pasado fin de semana, una situación de riesgo que se prevé que persista, al menos, hasta este miércoles.

Además, durante la madrugada del martes se ha registrado la peor parte del frente: las precipitaciones se han reanudado con intensidad y se espera que continúen durante toda la jornada

Avisos activos

Por este motivo, el Meteocat ha activado diferentes avisos en todo el territorio, especialmente en las comarcas de Girona, donde los efectos del temporal están siendo más intensos

Se mantiene el aviso naranja por acumulación de lluvias en las comarcas del Ripollès, Alt y Baix Empordà, Pla de l’Estany, Gironès y Selva, así como el amarillo en la Garrotxa.

Se cancelan las clases

Protecció Civil ha enviado este martes una alarma Es-Alert a los móviles del Alt Empordà, Baix Empordà, La Selva y el Gironès (Girona) por el riesgo de inundaciones causadas por desbordamientos de ríos, y pide evitar los desplazamientos hasta las 17.00h de la tarde.

De este modo, en las comarcas se han suspendido por precaución las clases y todas las actividades escolares, deportivas y en los centros de día.

En el mensaje, Protecció Civil también pide a los ciudadanos que no se acerquen a los cauces de los ríos, no bajen a los sótanos y, en caso de que entre agua en su vivienda, suban a pisos superiores

Carreteras y circulación ferroviaria

Y es que, según informa el Meteocat, la precipitación es “extensa y moderada”, especialmente en el extremo nordeste, donde se están acumulando entre 2 y 5 mm de agua cada 30 minutos.

Además, hay hasta siete carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos. Es importante recordar que la Generalitat dispone de una web donde se puede consultar el estado del tráfico en tiempo real.

También está afectado el servicio ferroviario: se ha suspendido la circulación de las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Girona y Caldes de Malavella (Selva, Girona) por la caída de un árbol a las vías.

Un desaparecido

La situación que más preocupa es la del río Daró, a la altura de La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà), donde ya supera los 500 metros cúbicos por segundo, un récord histórico.

El río Onyar también desciende muy lleno en Girona, y el Ayuntamiento ha pedido no acercarse por el riesgo de desbordamiento.

Además, en Palau-Sator (Baix Empordà), los bomberos trabajan para encontrar a un hombre que ha sido arrastrado por una riera mientras conducía.

Girona cresscuda Riu Onyar Llevantada

Crecida del río Onyar (Girona). / Eva Batlle / DDG

Olas de hasta 6 metros

Asimismo, en todo el litoral catalán se mantiene el aviso rojo de máximo peligro por el mal estado del mar, ya que se están formando olas de entre 3 y 7 metros. 

Noticias relacionadas y más

De hecho, el pasado lunes Protecció Civil envió un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los municipios costeros de seis comarcas -La Selva (Girona), El Maresme (Barcelona), Barcelonès, Baix Llobregat (Barcelona), Baix Ebre (Tarragona) y Montsià (Tarragona)- por riesgo de afectaciones importantes durante el temporal marítimo en la franja costera.

