El temporal Harry sacude el Baix Empordà, con inundaciones y poblaciones anegadas

El temporal Harry ha dejado este martes una situación complicada en varios puntos del Baix Empordà, con carreteras cortadas, municipios prácticamente incomunicados, campos inundados y dispositivos de emergencia activados, especialmente en la llanura del Baix Ter, donde el río se ha desbordado a la altura de Verges. Aunque el episodio ha ido perdiendo intensidad a lo largo del día, las autoridades insisten en mantener la prudencia ante el elevado caudal de los ríos y rieras.

Las afectaciones más importantes se han concentrado en municipios como Torroella de Montgrí, Serra de Daró y Gualta, que han quedado casi incomunicados a causa de la inundación de las principales vías de acceso. Los Mossos d'Esquadra han impedido el paso por la C-31 a la altura de Ullà, mientras que una patrulla de la Guardia Civil ha cortado la GI-643 poco después de Parlavà. A ambos lados de las carreteras, la acumulación de agua ha inundado numerosos campos de cultivo, especialmente en las zonas más bajas de la llanura.

A través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Serra de Daró ha hecho un llamamiento claro a los vecinos del núcleo y de Sant Iscle para que eviten cualquier desplazamiento. "El Daró va lleno y la previsión de momento no mejora. Es importante que no salgáis de casa para no correr riesgos", han advertido. Mensajes similares se han repetido en otros municipios, con recomendaciones de limitar la movilidad y evitar acercarse a ríos y rieras.

El río Daró, desbordado

En la Bisbal d'Empordà, el alcalde, Òscar Aparicio, ha pedido prudencia aunque ha señalado que "el momento más crítico de desbordamiento del río Daró ya ha pasado". Según ha explicado, a primera hora de la mañana el caudal superaba los 500 metros cúbicos por segundo, mientras que al mediodía ya había bajado hasta los 415. A pesar de esta mejora, el alcalde ha insistido en evitar desplazamientos innecesarios, tanto dentro como fuera del municipio, y ha advertido a los ciudadanos de que no se acerquen a la ribera del río "a hacer la típica foto".

En el municipio se han registrado dos incidentes destacados: la caída de un muro de una finca privada a una vía pública, en la zona del Castell d'Empordà, y la inundación de un garaje. Ante la situación, el Ayuntamiento ha cortado los accesos al río y ha cancelado las actividades extraescolares. Aparicio ha recordado que el consistorio ya había activado medidas preventivas ayer, como la limpieza de alcantarillas y el seguimiento constante del río, tras recibir avisos por posibles subidas repentinas del caudal.

Olas de 6 metros en l'Estartit

Las lluvias también han sido muy persistentes en l'Estartit, donde desde el lunes por la tarde ha llovido de manera continuada, sin chubascos intensos pero sobre un terreno ya muy mojado. Según datos del meteorólogo Josep Pascual, hasta las dos del mediodía se han recogido 163 milímetros de lluvia, a los que hay que sumar otros 24 del día anterior. En Torroella de Montgrí, el caudal del Ter se ha estimado entre los 600 y los 700 metros cúbicos por segundo, una cifra muy superior a la registrada hace solo cinco días. El temporal marítimo también ha sido notable, con olas de entre cuatro y seis metros.

Asimismo, el temporal ha dejado acumulaciones de lluvia muy elevadas en la comarca, con registros que se acercan o superan los 200 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas en puntos de la comarca, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya. Destacan valores como los 160 litros en Pals, los 118 en Torroella de Montgrí o los 173 litros en Palamós-la Fosca. En paralelo, el temporal en la Costa Brava es muy duro, con olas que rozan los 9 metros en la boya del Cap de Begur y un pico máximo de 10 metros a las 08.00 horas de la mañana.

Registros históricos

El Meteocat también ha informado de que este martes —hasta las dos de la tarde— ha sido el día más lluvioso de los últimos 20 años en Torroella de Montgrí, con 145,9 litros por metro cuadrado, y en Castell d'Aro, con 118,5 litros.

En este contexto, los Bombers de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra han tenido que detener temporalmente la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por una riera mientras se encontraba en el interior de su coche, en Palau-sator. El jefe de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, ha explicado que el dispositivo se ha suspendido a la espera de que las condiciones sean seguras, ya que el alto caudal y los accesos impracticables impiden operar sobre el terreno.