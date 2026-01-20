“Pocas veces he visto el Onyar tan alto": los vecinos de Girona, atentos al temporal

Miradas fijas al río y una sensación de vigilancia constante. Así ha comenzado este martes en Girona en los puntos más próximos al Onyar, donde el aumento del caudal ha mantenido en alerta a vecinos y transeúntes ante la evolución de un río que baja lleno a causa de la 'llevantada'.

“Pocas veces he visto el Onyar tan alto en Girona”, ha explicado Daniel Ortiz, desde la zona de la plaza Catalunya, mientras seguía con atención el nivel del agua. Comentarios como el suyo se han repetido a lo largo del día, con personas deteniéndose unos minutos para observar el río, hacer fotografías o comparar el escenario con otros episodios vividos en el pasado, como el temporal Gloria. Esta mirada atrás está especialmente presente entre los vecinos de más edad.

"Nunca se está preparado"

Anna Garcia, de unos 80 años, ha asegurado que la imagen de este martes le ha despertado recuerdos muy claros. “Yo sí que lo he visto así, e incluso peor”, ha dicho desde el puente de Pedra. “Cuando no existía el pantano de Susqueda, recuerdo una vez que el río se desbordó. Yo vivía en la calle del Carme y el agua alcanzaba un palmo y medio, con las calles completamente inundadas”, ha relatado, remarcando que la situación actual, pese a ser preocupante, todavía está lejos de aquellos episodios.

La comparación con otras décadas también la hace Lluís Costa, profesor de la Universitat de Girona. “Tengo ya muchos años y no es la primera crecida que observo del Onyar así”, ha señalado. Aun así, ha destacado los cambios que se han producido en la ciudad: “Para este tipo de situaciones nunca se está del todo preparado, pero con un temporal como este en los años setenta u ochenta el río ya estaría desbordado y muchas calles y comercios estarían afectados. Se ha mejorado mucho el cauce del río”, ha afirmado.

El río Onyar, tras la crecida debida al temporal registrado en Girona. / David Borrat / EFE

Mientras la gente observa el río, la ciudad se mantiene en modo preventivo. A primera hora de la mañana se ha reunido el Comité de Emergencias del Ayuntamiento de Girona para hacer seguimiento de la situación. Según ha informado el consistorio, la Policía Municipal y personal municipal han estado avisando a comercios y domicilios situados en zonas de riesgo para que cierren de manera preventiva, ante la posibilidad de que el caudal continúe aumentando si se mantienen las lluvias.

“El Ayuntamiento ha sido previsor”

Este clima de prudencia también se percibe entre los comerciantes de las zonas más próximas al río. Vicenç Pijaume, de Casa Pijaume y miembro de la agrupación Girona Centre Eix Comercial, ha asegurado que la situación se vive con calma. “Estamos tranquilos. No hay ninguna situación de pánico”, ha explicado. Pijaume ha valorado positivamente la respuesta municipal y los avisos preventivos: “El Ayuntamiento ha sido muy prudente. Enseguida nos han recomendado cerrar los comercios, cosa que veo bien. Es una situación similar al temporal Gloria”. En este sentido, ha destacado el carácter preventivo de la actuación actual: “El Ayuntamiento ha sido previsor. Con el Gloria, en algunos momentos, hubo más ruido que nueces por parte del gobierno de Marta Madrenas”.

El Ayuntamiento ha reiterado las recomendaciones de no acercarse a los cauces de los ríos, evitar atravesar zonas inundables y limitar los desplazamientos innecesarios en los puntos más sensibles. También se ha pedido precaución en los parques y espacios verdes, especialmente en la Devesa, por el riesgo de caída de árboles a causa del viento y la lluvia. Paralelamente, se ha activado la apertura del Palau Firal para acoger a personas vulnerables o sin hogar que puedan quedar atrapadas en la ciudad por el temporal. La situación se mantiene bajo vigilancia constante, con presencia policial en las calles y seguimiento continuo de la evolución del río.