Lluvias intensas
20 de enero de temporales: seis años después, Harry recuerda a Gloria
La 'llevantada' golpea Girona con lluvias y olas intensas, rememorando la histórica de 2020 por precipitaciones y destrozos
Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat
Desaparecido un hombre en la riera de Palau-sator en plena alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos en Girona
Eva Batlle
El temporal Harry, que afecta a la provincia de Girona desde el lunes, ha dejado precipitaciones muy intensas en menos de 24 horas, con puntos del Baix Empordà que acumulan cerca de 200 litros. Destacan registros como 173 litros en Palamós-la Fosca, 169,2 litros en Palafrugell y más de 200 litros en Llafranc, Tamariu y Calella de Palafrugell hasta las doce del mediodía de este martes.
En la Costa Brava, las olas han rozado los 9 metros en la boya del Cap de Begur, con un pico máximo de 10 metros a primera hora de la mañana. En cuanto a los pantanos, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) había aumentado los desembalses de Sau, Susqueda y Darnius Boadella cinco días antes del temporal, cuando los embalses se encontraban en torno al 90%, en previsión del episodio de lluvias.
Los destrozos de Gloria
En comparación, durante el temporal Gloria de enero de 2020, los pantanos se desembalsaron en pleno temporal, incrementando los caudales en el Alt Ter y en zonas bajas, sumándose a los efectos de las fuertes precipitaciones y del viento persistente. Gloria fue un episodio histórico en las comarcas de Girona, con grandes destrozos: puentes y carreteras inundados, campos anegados, ríos desbordados, nieve en cotas altas y un oleaje que afectó a los paseos marítimos de la Costa Brava.
Entre el 19 y el 23 de enero, la precipitación acumulada superó los 400 litros en el Montseny y puntos de la Garrotxa, con un máximo de 516 litros en Lliurona (Alt Empordà). La nevada dejó hasta 150 cm de nieve nueva en las cumbres del Ripollès, y el viento de gregal sopló con fuerza persistente, con rachas superiores a los 70 km/h en gran parte del país. El temporal marítimo generó olas de hasta 7 metros, con afectaciones sin precedentes en algunos tramos del litoral.
Curiosamente, ambas llevantadas han coincidido con fechas similares del calendario: Harry afecta a las comarcas gironinas el 20 de enero de 2026, mientras que Gloria afectó a Catalunya entre el 19 y el 23 de enero de 2020.
En cuanto a Harry, habrá que ver si acaba generando consecuencias similares, ya que este martes está complicando la situación en las comarcas de Girona y dejando muchas incidencias que se valorarán por municipios durante las próximas horas. Según el Servei Meteorològic de Catalunya, la baja Harry ya empieza a alejarse del territorio catalán, aunque todavía se pueden registrar chubascos intensos y rachas de viento puntualmente fuertes. Durante la tarde, se prevé que el temporal remita progresivamente, con una disminución gradual de la lluvia y de la fuerza del viento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
- Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
- Lo tiene una familia de Adamuz': feliz desenlace de la búsqueda de Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba
- Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
- Protecció Civil envía mensajes de alerta por olas de hasta 7 metros en la costa de Barcelona, Girona y el Ebre
- Una combinación excepcional de factores': los expertos analizan el descarrilamiento de trenes en Adamuz
- El tren de Iryo chocó contra dos vagones de Renfe: 'El impacto ha sido terrible', explica Óscar Puente