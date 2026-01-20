20 de enero de temporales: seis años después, Harry recuerda a Gloria

El temporal Harry, que afecta a la provincia de Girona desde el lunes, ha dejado precipitaciones muy intensas en menos de 24 horas, con puntos del Baix Empordà que acumulan cerca de 200 litros. Destacan registros como 173 litros en Palamós-la Fosca, 169,2 litros en Palafrugell y más de 200 litros en Llafranc, Tamariu y Calella de Palafrugell hasta las doce del mediodía de este martes.

En la Costa Brava, las olas han rozado los 9 metros en la boya del Cap de Begur, con un pico máximo de 10 metros a primera hora de la mañana. En cuanto a los pantanos, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) había aumentado los desembalses de Sau, Susqueda y Darnius Boadella cinco días antes del temporal, cuando los embalses se encontraban en torno al 90%, en previsión del episodio de lluvias.

Los destrozos de Gloria

En comparación, durante el temporal Gloria de enero de 2020, los pantanos se desembalsaron en pleno temporal, incrementando los caudales en el Alt Ter y en zonas bajas, sumándose a los efectos de las fuertes precipitaciones y del viento persistente. Gloria fue un episodio histórico en las comarcas de Girona, con grandes destrozos: puentes y carreteras inundados, campos anegados, ríos desbordados, nieve en cotas altas y un oleaje que afectó a los paseos marítimos de la Costa Brava.

Entre el 19 y el 23 de enero, la precipitación acumulada superó los 400 litros en el Montseny y puntos de la Garrotxa, con un máximo de 516 litros en Lliurona (Alt Empordà). La nevada dejó hasta 150 cm de nieve nueva en las cumbres del Ripollès, y el viento de gregal sopló con fuerza persistente, con rachas superiores a los 70 km/h en gran parte del país. El temporal marítimo generó olas de hasta 7 metros, con afectaciones sin precedentes en algunos tramos del litoral.

Calles inundadas y cortes de carreteras en Llançà (Girona) por el temporal de lluvias / VÍDEO: EFE

Curiosamente, ambas llevantadas han coincidido con fechas similares del calendario: Harry afecta a las comarcas gironinas el 20 de enero de 2026, mientras que Gloria afectó a Catalunya entre el 19 y el 23 de enero de 2020.

En cuanto a Harry, habrá que ver si acaba generando consecuencias similares, ya que este martes está complicando la situación en las comarcas de Girona y dejando muchas incidencias que se valorarán por municipios durante las próximas horas. Según el Servei Meteorològic de Catalunya, la baja Harry ya empieza a alejarse del territorio catalán, aunque todavía se pueden registrar chubascos intensos y rachas de viento puntualmente fuertes. Durante la tarde, se prevé que el temporal remita progresivamente, con una disminución gradual de la lluvia y de la fuerza del viento.