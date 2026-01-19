En Directo
Avance de la borrasca
Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten de la llegada de un importante temporal que en los próximos días afectará de lleno a la fachada mediterránea, con especial incidencia en el litoral catalán. Según indican los modelos, el episodio comenzará este sábado y se prolongará previsiblemente hasta el miércoles, siendo el lunes y el martes los días más adversos de este episodio. En los momentos álgidos del temporal se esperan grandes acumulaciones de lluvia en periodos cortos de tiempo, fuertes rachas de viento y temporal marítimo con mar convulsa e intenso oleaje.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de esta borrasca y sus incidencias en el territorio.
Lluvias fuertes hoy lunes, además de nevadas y viento en el nordeste por la borrasca Harry
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lunes, precipitaciones fuertes y persistentes en el extremo nordeste, sobre todo en Girona, además de nevadas con importantes acumulados en los Pirineos orientales y a últimas horas en la Ibérica oriental así como rachas muy fuertes de viento en el litoral catalán y en Baleares.
Seis comunidades en aviso este lunes por lluvia, viento y nieve en buena parte de la Península
Seis comunidades autónomas estarán este lunes en aviso amarillo y naranja por lluvias, viento y nieve, en una jornada marcada por las bajas temperaturas que afectarán a buena parte de la Península, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El paso de una dana hacia el Mediterráneo, junto con la formación de la borrasca 'Harry' al norte de Argelia, dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares.
En concreto, la Aemet ha activado el aviso naranja en Aragón, Catalunya y la Comunidad Valenciana, mientras que estarán en aviso amarillo la ciudad autónoma de Melilla, Galicia, Catalunya, Baleares y Aragón.
La jornada dejará precipitaciones fuertes y persistentes en el extremo nordeste de la Península, con especial incidencia en la provincia de Girona.
Carlota Gomar | Israel Salvador
Un muerto tras un alud en Aragón
Una persona ha fallecido este domingo tras verse sorprendida por un alud en el Barranco de Puimestre, en Cerler. A parecer, tal y como ha confirmado la Guardia Civil, estaba practicando esquí fuera de pista cuando ha sido atrapado por una avalancha. Cuando ha llegado el equipo de rescate del GREIM se encontraba inconsciente y ha acabado falleciendo.
Se trata del quinto fallecido en la montaña en el último mes como consecuencia de la voracidad de las avalanchas. El pasado 30 de diciembre, tres expertos montañeros que practicaban esquí fallecieron en Panticosa por un alud en la cara oeste del pico Tablato, donde una gran avalancha de nieve sesgó la vida del conocido pediatra Jorge García-Dihinx, de su mujer, Natalia Ramón, y de un irundarra de nombre Eneko Arrastua.
Jose Real
¿Qué es una 'llevantada'? El temporal de levante que llega a partir del lunes a Catalunya
Aunque el otoño concentra los episodios más conocidos, el invierno tampoco está exento de situaciones de lluvias intensas en el Mediterráneo asociadas a las llamadas 'llevantadas'. Con el mar todavía relativamente cálido y determinados patrones atmosféricos activos, este tipo de temporales, como el que llegará a Catalunya a partir del lunes, puede aparecer también en esta época del año.
No se trata de un escenario excepcional. El Mediterráneo conserva parte del calor acumulado durante los meses previos, lo que permite que los vientos marítimos sigan transportando grandes cantidades de humedad hacia la costa. Ese aporte de humedad no es nuevo. Cuando coincide con inestabilidad atmosférica, el resultado pueden ser precipitaciones persistentes y, en algunos casos, localmente torrenciales.
Sin servicio entre Monistrol y Manresa por desprendimiento en la vía
La circulación de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre las estaciones de Monistrol de Montserrat y Manresa Baixador permanece interrumpida desde la tarde de este domingo a causa de un desprendimiento de tierras en la vía, según ha informado la propia compañía ferroviaria.
La incidencia afecta a las líneas R5 y R50 de la red Llobregat-Anoia. El servicio ferroviario funciona con normalidad únicamente en el tramo comprendido entre Barcelona-Plaza de España y Monistrol de Montserrat, mientras que el resto del recorrido queda fuera de servicio. Para garantizar la movilidad de los usuarios, FGC ha habilitado un servicio alternativo de autobuses entre Manresa y Olesa de Montserrat.
Protecció Civil no descarta enviar un 'EsAlert'
Proteccció Civil no descarta enviar alertas a los teléfonos móviles ante las acumulaciones previstas de agua y el temporal marítimo. "Puede que hagamos algún aviso masivo si se confirman estos efectos meteorológicos y el peligro sea de 5 o 6", ha asegurado la subdirectora Inma Solé.
El organismom catalán mantiene en alerta los planes Inuncat y Neucat, mientras el Allaucat está en prealerta, ya que "el riesgo de aludes es marcado y seguirá incrementando". Piden precaución en las carreteras de alta montaña, donde hay varias vías cortadas y otras con cadenas obligatorias.
Una 'llevantada' intesificará las lluvias y nevadas en Catalunya este lunes y martes y dejará acumulaciones de hasta 200 litros
El temporal que azota Catalunya desde el viernes por la noche, y que ha dejado registros de precipitación de entre 70 y 100 litros en Tarragona y el Pirineu, se transformará en una 'llevantada' e intensificará las lluvias y nevadas este lunes y martes, dejando acumulaciones de hasta 200 litros en el nordeste de Catalunya.
"Esta tarde comienza un nuevo episodio, una 'llevantada' que durará lunes y martes, con vientos de componente marítimo que impulsaran humedad y precipitaciones", ha advertido Santi Segalà, Jefe de Predicción del Meteocat. La situación será especialmente complicada en la mitad este de Catalunya, el litoral y el prelitoral.
Lluvias más intensas estos días
"Las precipitaciones seguiran incrementándose lunes y martes, y hay que tener precaución cerca de los ríos y embalses. Se están haciendo seguimientos de pantanos de Siurana, Pirineu, Ter... y se están haciendo desembalses para poder regular los caudales", ha dicho Inma Solé, subdirectora de Protecció Civil.
"El temporal dejará olas muy altas. Serán días complicados, porque habrá mucha lluvia, timepo y acumulación de agua", ha añadido.
Hasta 80 centímetros de nieve
Se podrán acumular en la zona del nordeste más de 150-200 litros. La nieve será protagonista en el Pirineu y Prepirineu, donde se esperan acumulaciones de más de 40 centímetros a partir de los 1.400 metros y más de 80 por encima de los 2.000 metros.
El litoral y prelitoral recibirán grandes cantidades de agua. Tarragona y Terres de l'Ebre también superarán los 100 litros.
También hay que destacar el temporal marítimo, ya que una depresión se situará en la zona mediterránea e impulsará vientos y olas en toda la costa catalana por encima de los 2 metros y en la costa central y Brava serán de más de 4 metros. Es un temporal marítimo de primera categoría y puede superar al de Navidad porque los vientos serán perpendiculares. Será un 6-70% como el temporal Gloria.
Una 'llevantada' dejará fuertes precipitaciones, nevadas y olas en Catalunya
Santi Segalà, Jefe de Predicción del Meteocat: "En el Pirineu, zona central y Tarragona, han recibido mucha agua y nieve. Se han acumulado 50-60 centímetros en cotas medias y altas"
"Esta tarde comienza un nuevo episodio, una 'llevantada' que durará lunes y martes. Hasta ahora estábamos en una situación de 'xaloc'. Tendremos vientos de componente marítimo que dejarán impulsaran humedad y precipitaciones y de cara al lunes estaremos muy pendientes a la mitad este de Catalunya y comarcas de Girona y nordeste y el litoral y prelitoral", ha explicado.
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
- Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
- Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
- El hospital de Can Ruti estrena seis quirófanos que lo sitúan como referente de cirugía de alta complejidad en Europa
- La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y fuertes lluvias en Tarragona, con puntos rozando los 100 litros
- Una 'llevantada' intesificará las lluvias y nevadas en Catalunya este lunes y martes y dejará acumulaciones de hasta 200 litros
- Descubierta la maquinaria molecular que mantiene las células en marcha: se abre una nueva vía para tratar enfermedades raras