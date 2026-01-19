Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo

Seis comunidades en aviso este lunes por lluvia, viento y nieve en buena parte de la Península

Seis comunidades autónomas estarán este lunes en aviso amarillo y naranja por lluvias, viento y nieve, en una jornada marcada por las bajas temperaturas que afectarán a buena parte de la Península, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El paso de una dana hacia el Mediterráneo, junto con la formación de la borrasca 'Harry' al norte de Argelia, dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares.

En concreto, la Aemet ha activado el aviso naranja en Aragón, Catalunya y la Comunidad Valenciana, mientras que estarán en aviso amarillo la ciudad autónoma de Melilla, Galicia, Catalunya, Baleares y Aragón.

La jornada dejará precipitaciones fuertes y persistentes en el extremo nordeste de la Península, con especial incidencia en la provincia de Girona.