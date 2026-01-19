Alerta por el temporal en Catalunya para este lunes y martes: lluvias de más de 150 litros y grandes nevadas

Catalunya se encuentra sumida desde el pasado viernes en un episodio de fuertes lluvias, vientos y fenómenos costeros provocados por la borrasca Harry.

La comunidad autónoma ha vivido un fin de semana pasado por agua que hizo activar las alarmas del Meteocat, unos avisos que seguirán operativos hasta el martes en diferentes zonas del mapa.

Avisos por lluvia

Pese a la ligera aminoración del temporal durante la tarde del domingo, la borrasca seguirá causando estragos este lunes en Catalunya, donde el cielo ha amanecido completamente cubierto de nubarrones en toda su geografía.

Además, las precipitaciones se reactivaron de madrugada y han seguido a primera hora de la mañana, especialmente en el nordeste del territorio, donde están cayendo con más intensidad.

Por ende, el Meteocat ha activado avisos para todo el día por la fuerza de las lluvias en la provincia de Girona, ya que se podrían acumular más de 50l/m2, e incluso 100l/m2 de forma local. En l’Alt y Baix Empordà, Pla de l’Estany y Gironès se mantiene el aviso naranja, y el amarillo en la Garrotxa y en la Selva.

Barcelona, en aviso

Asimismo, en el prelitoral y litoral de Barcelona continuará lloviendo durante toda la jornada. Los chubascos serán más intensos a partir del mediodía, con acumulaciones de 30 o 40l/m2, por lo que el Meteocat mantiene el aviso amarillo en Osona y Vallès Oriental.

La nieve también tendrá un papel protagonista a lo largo del lunes: las nevadas serán abundantes en el Pirineo y Prepirineo oriental, especialmente en el Ripollès (Girona), donde se ha activado el aviso naranja.

La cota de nieve rondará entre los 1.400 y 1.600 metros y en las regiones más altas se acumularán más de 30 centímetros de nieve nueva.

Viento de Levante

Los efectos del temporal también se dejarán notar en el mar: el viento de Levante soplará con mucha fuerza en el nordeste de Catalunya, con ráfagas que podrían superar los 60km/h. Ante esta previsión, el Meteocat ha activado el aviso rojo por peligro máximo en las playas de l'Empordà.

Se espera que las condiciones marítimas empeoren durante la tarde en el litoral central y sur, donde ya se ha activado el aviso naranja ante el riesgo importante por mala mar.

En cuanto a los termómetros, las máximas recularán mínimamente, con registros de entre 12 y 14 grados en la franja costera; en el interior rondarán los 11ºC.

El momento más inestable

El momento más inestable se vivirá en la madrugada del martes: las ráfagas de viento superarán los 70km/h y el aviso por la situación de la marea ascenderá a rojo en todo el litoral.

A su vez, las lluvias serán intensas y persistentes, especialmente en el nordeste del territorio, donde las acumulaciones superarán los 100l/m2, por lo que los avisos siguen activados.

Durante la mañana los chubascos se propagarán por todo el litoral: se ha activado el aviso amarillo en el Barcelonès, así como en las comarcas tarraconenses del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Camp y Priorat.

Llega la calma

El miércoles llegará la calma a todo el territorio: la atmósfera estará cubierta de nubes, excepto en el litoral, donde se abrirán claros a lo largo del día.

Sin embargo, no se esperan precipitaciones excepto algunos chubascos locales en puntos del Pirineo y Prepirineo occidental.

Las lluvias de los últimos días traerán consigo humedad, que facilitarán la formación de nieblas espesas en la depresión central. Las temperaturas volverán a ascender, hasta superar la barrera de los 15ºC.

Aun así, de cara al jueves podría llegar un nuevo frente que descargará precipitaciones en la mitad norte de la comunidad autónoma, aunque el pronóstico de momento sigue siendo incierto.