Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialMonje videnteDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

En Directo

Avance de la borrasca

Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo

Lluvia en Barcelona

Lluvia en Barcelona / Jordi Otix

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten de la llegada de un importante temporal que en los próximos días afectará de lleno a la fachada mediterránea, con especial incidencia en el litoral catalán. Según indican los modelos, el episodio comenzará este sábado y se prolongará previsiblemente hasta el miércoles, siendo el lunes y el martes los días más adversos de este episodio. En los momentos álgidos del temporal se esperan grandes acumulaciones de lluvia en periodos cortos de tiempo, fuertes rachas de viento y temporal marítimo con mar convulsa e intenso oleaje.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de esta borrasca y sus incidencias en el territorio.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
  3. Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
  4. El hospital de Can Ruti estrena seis quirófanos que lo sitúan como referente de cirugía de alta complejidad en Europa
  5. La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y fuertes lluvias en Tarragona, con puntos rozando los 100 litros
  6. Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
  7. Descubierta la maquinaria molecular que mantiene las células en marcha: se abre una nueva vía para tratar enfermedades raras
  8. La bestia del este, el temporal siberiano que llegará a Europa a final de mes y podría dejar temperaturas gélidas en Catalunya

El temporal de lluvia y nieve da una tregua con registros máximos de entre 15 y 20 litros en las últimas horas

El temporal de lluvia y nieve da una tregua con registros máximos de entre 15 y 20 litros en las últimas horas

El temporal da una tregua en Catalunya tras las fuertes lluvias y nevadas

El temporal da una tregua en Catalunya tras las fuertes lluvias y nevadas

La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y fuertes lluvias en Tarragona, con puntos rozando los 100 litros

La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y fuertes lluvias en Tarragona, con puntos rozando los 100 litros

La bestia del este, el temporal siberiano que llegará a Europa a final de mes y podría dejar temperaturas gélidas en Catalunya

La bestia del este, el temporal siberiano que llegará a Europa a final de mes y podría dejar temperaturas gélidas en Catalunya

Protecció Civil pide prudencia ante el temporal de fuertes lluvias, viento y mala mar en todo el litoral y prelitoral catalán

Protecció Civil pide prudencia ante el temporal de fuertes lluvias, viento y mala mar en todo el litoral y prelitoral catalán

Llega una masa de aire frío polar a Catalunya: durará varios días

Llega una masa de aire frío polar a Catalunya: durará varios días

Fin de semana pasado por agua en Catalunya: este es el tiempo que se espera para los próximos días

Fin de semana pasado por agua en Catalunya: este es el tiempo que se espera para los próximos días

Así se ve ahora el campanario del pantano de Sau tras las últimas lluvias

Así se ve ahora el campanario del pantano de Sau tras las últimas lluvias