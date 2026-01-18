En Directo
Avance de la borrasca
Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten de la llegada de un importante temporal que en los próximos días afectará de lleno a la fachada mediterránea, con especial incidencia en el litoral catalán. Según indican los modelos, el episodio comenzará este sábado y se prolongará previsiblemente hasta el miércoles, siendo el lunes y el martes los días más adversos de este episodio. En los momentos álgidos del temporal se esperan grandes acumulaciones de lluvia en periodos cortos de tiempo, fuertes rachas de viento y temporal marítimo con mar convulsa e intenso oleaje.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de esta borrasca y sus incidencias en el territorio.
Desprendimientos y riesgo de desbordamientos en Solsona
Las intensas precipitaciones caídas a lo largo de este sábado han obligado al Ayuntamiento de Solsona a activar el Plan de protección civil municipal en fase de emergencia 1 por riesgo de inundaciones. El consistorio ha hecho un llamamiento a la población para que no se acerque a las zonas de la ribera por motivos de seguridad, ante el aumento del caudal y el riesgo de nuevos desbordamientos.
Las lluvias han provocado el corte de varias vías del municipio, entre ellas el camino de Cal Pateto, el camino que conduce a Prefabricats El Tossal en las partidas de Santa Llúcia y Sant Bernat, el puente que une las calles dels Tints y de la Font del Corb, bajo el edificio de Correos, y el camino de la Font del Corb a la altura del cruce de Cal Meix. Además de los cortes viarios, también se han registrado desprendimientos en el parque de la Mare de la Font y en la zona de Sant Bernat, lo que ha incrementado el riesgo para peatones y vehículos.
Entre 70 y 100 litros en el Camp de Tarragona, la Conca de Barberà y las montañas de Prades
El temporal afectó especialmente este sábado a las comarcas del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, las montañas de Prades y las cotas altas del Pirineo Occidental, con registros de precipitación de entre 70 y 100 litros. Destcan los 110 litros de la Riba, los 97 litros de Montblanc, los 94 litros de Constantí, los 91,2 litros de Cornudella de Montsant, los 86,2 litros de Prades o los 78,8 litros de Tarragona-Complex Educatiu. En algunas estaciones de Ponent, el Prepirineo occidental, la Conca de Barberà y el Baix Camp no llovía tanto en un día desde el 22 de octubre de 2019, según ha detallado el Servei Meteorològic de Catalunya.
Más de 450 llamadas al teléfono de emergencias 112
Protecció Civil informa que durante la noche y madrugada de este domingo no se ha producido ninguna superación de umbral de lluvia y que el teléfono de emergencias 112 ha recibido 466 llamadas relacionadas con este episodio de lluvia y nieve hasta las 7.00 horas de este domingo. La mayoría son por incidencias de tráfico, como obstáculos en las carreteras, presencia de nieve o hielo, y también por inundaciones de bajos. Por su parte, los Bomberos de la Generalitat recibieron de las 8.00 a las 18.00 horas de este sábado 139 avisos, sobre todo por deslizamientos y acumulaciones de agua. El Camp de Tarragona, con 40, y Ponent, con 42, es donde se concentraron el grueso de llamadas.
El temporal de lluvia y nieve da una tregua
El temporal de lluvia y nieve ha dado una tregua en las últimas horas con registros máximos de entre 15 y 20 litros. Destacan los 23 litros de Bellvei, los 19,8 litros de Sant Quirze del Vallès, los 17,9 litros de Anglès, los 17,1 litros del Montmell, los 16,8 litros de Banyeres del Penedès o los 15,3 litros de Sant Llorenç Savall, según los datos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). En paralelo, la nevada también ha aflojado momentáneamente, pero se mantienen dos carreteras cortadas por la nieve (el acceso a la estación de esquí de Port Ainé y la BV-4024 en el Coll de Pal) y en una docena se necesitan cadenas, como la N-260 en el Port del Canto y en la Bonaigua.
Al menos 250 llamadas al 112 y 139 avisos a los Bomberos por las fuertes lluvias y la nevada
El episodio de fuertes lluvias y nieve de este sábado ha generado al menos 250 llamadas al teléfono de emergencias 112. La mayoría son por incidencias de tráfico, como obstáculos en las carreteras, presencia de nieve o hielo y accidentes, y también por inundaciones de bajos. Los Bomberos de la Generalitat recibieron desde las 08.00 hasta las 18.00 horas 139 avisos, sobre todo por deslizamientos y acumulaciones de agua. El Camp de Tarragona, con 40, y Ponent, con 42, es donde se ha concentrado el grueso de llamadas, seguidos de la región metropolitana sur (23), la norte (19), y la Catalunya central (14). En las Terres de l'Ebre se ha efectuado un aviso mientras que no ha habido ninguna de las comarcas gerundenses.
Dos avalanchas causan cinco muertos en Austria, afirma emisora local
Cinco personas murieron este sábado en dos avalanchas en los Alpes austríacos, informó la emisora local ORF. Un grupo de siete esquiadores se vieron sorprendidos por una avalancha fuera de pista en el área de Pongau, cerca de Salzburgo, con un saldo de cuatro muertos.
Una mujer que esquiaba con su marido fuera de pista perdió la vida por otro alud en la misma zona, informó ORF. El esposo alertó a las autoridades, que acudieron, pero no pudieron reanimarla.
La borrasca deja hasta medio metro de nieve en el Pirineo e intensas lluvias en Tarragona
La borrasca Harry ha dejado una intensa nevada en el Pirineo catalán, donde el manto blanco ha llegado hasta el medio metro en lugares como Boí, y ha descargado fuertes lluvias de alrededor de 70 litros por metro cuadrado en lugares del Camp de Tarragona.
La nieve ha acumulado 50 centímetros en Boí, 38 en Espot y 37 en Lac Redon, según los últimos datos del Meteocat, que avisa de que la nieve ya ha bajado hasta cotas de montaña de 900 metros.
La previsión de intensas precipitaciones, en forma de nevada en la zona del Pirineo, ha obligado a Protección Civil a activar en fase de alerta los planes NEUCAT e INUNCAT, por lo que se pide extremar las precauciones en la carretera y evitar las actividades en áreas de montaña.
La nieve ha llevado al Servei Català de Trànsit ha establecer cadenas obligatorias en quince vías, entre ellas la C-28 a su paso por el Port Bonaigua, la N-260 en Alp o Port Cantó y la N-230 Vilaller-Vielha.
La caída de un poste interrumpe la R15 de Rodalies
Corte de tráfico en la línea 15 entre Mora la Nova y Ascó debido a la caída de un poste de luz sobre la vía.
"Un tren de pasajeros ha retrocedido hasta Ascó", ha explicado Protecció Civil.
Acumulaciones de 50 centímetros de nieve en los pirineos
La borrasca también ha dejado intensas nevadas en el Pirineo, donde ya se acumulan 50 centímetros en Boí, 38 en Espot o 37 en Lac Redon. Se espera que la cota baje en las próximas horas y se registren 20 centímetros a partir de los 1.000 metros.
Bombers: "Que la gente no vaya a la montaña"
Los Bombers de la Generalitat han hecho un llamado a no realizar actividades de montaña este fin de semana, ante la previsión de lluvia y nieve que afectará al país durante varios días. "Hacemos un llamado a que todo el mundo se quede en casa, que la gente no vaya a la montaña", ha afirmado a la ACN el sargento del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos, Marc Reixach.
La primera recomendación es seguir las previsiones meteorológicas y, en caso de ir a la montaña, hacerlo con el equipamiento adecuado, como un sistema de capas, una sonda, una pala, crampones, el móvil cargado y neumáticos de nieve o cadenas en el vehículo, entre otros. También ha alertado de que el riesgo de aludes se incrementará el sábado y domingo en el Pirineo occidental y el lunes en el oriental.
Recuerdan que es necesario seguir el de riesgo de aludes para conocer la situación en la zona a la que se desea ir. Este peligro se encuentra actualmente en el nivel 2-3 en la Vall d’Aran, la zona de la Pallaresa, el Cadí Moixeró, el Ter y el Cadí. La previsión, sin embargo, es que el riesgo aumente durante el fin de semana y de cara al lunes.
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
- Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
- El hospital de Can Ruti estrena seis quirófanos que lo sitúan como referente de cirugía de alta complejidad en Europa
- La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y fuertes lluvias en Tarragona, con puntos rozando los 100 litros
- Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
- Descubierta la maquinaria molecular que mantiene las células en marcha: se abre una nueva vía para tratar enfermedades raras
- La bestia del este, el temporal siberiano que llegará a Europa a final de mes y podría dejar temperaturas gélidas en Catalunya