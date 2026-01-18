Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo

Desprendimientos y riesgo de desbordamientos en Solsona

Las intensas precipitaciones caídas a lo largo de este sábado han obligado al Ayuntamiento de Solsona a activar el Plan de protección civil municipal en fase de emergencia 1 por riesgo de inundaciones. El consistorio ha hecho un llamamiento a la población para que no se acerque a las zonas de la ribera por motivos de seguridad, ante el aumento del caudal y el riesgo de nuevos desbordamientos.

Las lluvias han provocado el corte de varias vías del municipio, entre ellas el camino de Cal Pateto, el camino que conduce a Prefabricats El Tossal en las partidas de Santa Llúcia y Sant Bernat, el puente que une las calles dels Tints y de la Font del Corb, bajo el edificio de Correos, y el camino de la Font del Corb a la altura del cruce de Cal Meix. Además de los cortes viarios, también se han registrado desprendimientos en el parque de la Mare de la Font y en la zona de Sant Bernat, lo que ha incrementado el riesgo para peatones y vehículos.