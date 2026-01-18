El temporal da una tregua en Catalunya tras las fuertes lluvias y nevadas del sábado

El temporal de lluvia y nieve ha dado una tregua en las últimas horas, con registros máximos de entre 15 y 20 litros. Destacan los 23 litros de Bellvei, los 19,8 litros de Sant Quirze del Vallès, los 17,9 litros de Anglès, los 17,1 litros de El Montmell, los 16,8 litros de Banyeres del Penedès o los 15,3 litros de Sant Llorenç Savall, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic. En paralelo, la nevada también ha aflojado momentáneamente, aunque se mantienen dos carreteras cortadas por la nieve (el acceso a la estación de esquí de Port Ainé y la BV-4024 en el Coll de Pal) y en una docena son necesarias cadenas, como en la N-260 en el puerto del Cantó y en la collada de Toses, o en la C-28 en el puerto de la Bonaigua.

Asimismo, se requieren equipamientos especiales en la BV-4031 en el collado de la Creueta; en la L-500, entre El Pont de Suert y la Vall de Boí; en la L-501, en Boí; en la L-510 en Alins; en la BV-4243 para acceder a Rasos de Peguera; en la C-563 en el collado de Josa, entre Gósol y Tuixén; en la C-142b de acceso al Pla de Beret; y en la GI-400 en el tramo final de la collada de Toses, en Alp (Cerdanya), según el Servei Català de Trànsit (SCT).

Más de 450 llamadas al 112

Protecció Civil informa de que durante la noche y la madrugada de este domingo no se ha producido ninguna superación de umbral de lluvia y que el teléfono de emergencias 112 ha recibido 466 llamadas relacionadas con este episodio de lluvia y nieve hasta las 07.00 horas de este domingo por la mañana. La mayoría corresponden a incidencias de tráfico, como obstáculos en las carreteras, presencia de nieve o hielo, y también a inundaciones de bajos.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat recibieron entre las 08.00 y las 18.00 horas del sábado 139 avisos, sobre todo por deslizamientos y acumulaciones de agua. El Camp de Tarragona, con 40, y Ponent, con 42, fueron donde se concentró el grueso de llamadas.

Récords de acumulación de agua

El sábado, el emporal afectó especialmente a las comarcas del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, las montañas de Prades y las cotas altas del Pirineo Occidental, con registros de precipitación de entre 70 y 100 litros. Destacan los 110 litros de La Riba, los 97 litros de Montblanc, los 94 litros de Constantí, los 91,2 litros de Cornudella de Montsant, los 86,2 litros de Prades o los 78,8 litros de Tarragona–Complejo Educativo. En algunas estaciones de Ponent, el Prepirineo occidental, la Conca de Barberà y el Baix Camp no llovía tanto en un solo día desde el 22 de octubre de 2019, según ha detallado el SMC.

Por encima de los 2.000 metros, la nevada de las últimas 48 horas ha sido muy abundante, con máximos de hasta 80 centímetros de nieve nueva en la cota 2.500 de Boí, 63 centímetros en Lac Redon, 59 centímetros en Espot, 44 centímetros en Cadí-Norte/Prat d’Aguiló y 40 centímetros en la Bonaigua. La cota de nieve se ha situado en torno a los 1.500 metros en el Pirineo oriental, aunque ha nevado hasta el fondo de algunos valles del occidental, como en El Pont de Suert, en la Alta Ribagorça.