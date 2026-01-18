¿Qué es una 'llevantada'? El temporal de levante que llega a partir del lunes a Catalunya

Aunque el otoño concentra los episodios más conocidos, el invierno tampoco está exento de situaciones de lluvias intensas en el Mediterráneo asociadas a las llamadas 'llevantadas'. Con el mar todavía relativamente cálido y determinados patrones atmosféricos activos, este tipo de temporales, como el que llegará a Catalunya a partir del lunes, puede aparecer también en esta época del año.

No se trata de un escenario excepcional. El Mediterráneo conserva parte del calor acumulado durante los meses previos, lo que permite que los vientos marítimos sigan transportando grandes cantidades de humedad hacia la costa. Ese aporte de humedad no es nuevo. Cuando coincide con inestabilidad atmosférica, el resultado pueden ser precipitaciones persistentes y, en algunos casos, localmente torrenciales.

Un patrón recurrente

El esquema se repite con pocas variaciones. Por un lado, la entrada de aire frío en capas altas, en ocasiones asociada a una dana situada en posiciones favorables. Por otro, un flujo continuado de vientos de levante que canaliza aire muy cargado de vapor de agua desde el mar hacia tierra firme. La combinación es conocida. Se repite con frecuencia, aunque no siempre con la misma intensidad ni afectando a las mismas zonas.

Este corredor de vientos húmedos suele establecerse cuando un anticiclón se sitúa al norte de la Península y una borrasca o zona de bajas presiones se organiza al norte de África. Entre ambos sistemas se genera un flujo marítimo persistente que alimenta las precipitaciones en el litoral y en zonas próximas, a veces de forma muy localizada, pero con acumulados significativos en pocas horas.

En los casos más extremos, este tipo de configuraciones ha dado lugar a grandes temporales mediterráneos, como el provocado por la borrasca Gloria en enero de 2020, ya en pleno invierno. No es lo habitual. Sin llegar a esos escenarios excepcionales, cada temporada se suceden episodios de menor escala que pueden provocar inundaciones puntuales, incidencias en la red viaria y afectaciones en zonas urbanas y agrícolas.

En el lenguaje popular, estas situaciones se engloban bajo el término 'llevantada', una palabra que no se refiere únicamente al viento del este, sino a todo el abanico de vientos del nordeste al sureste. En Catalunya y la Comunitat Valenciana, el concepto se asocia especialmente a temporales de mar alterada y lluvias intensas, una combinación tan habitual como incómoda.

Con el invierno ya avanzado, los servicios meteorológicos mantienen la vigilancia. No todos los episodios derivan en lluvias torrenciales, pero la experiencia demuestra que, cuando el mar sigue aportando humedad y el levante sopla con persistencia, el riesgo sigue presente.