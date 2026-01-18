Temporal
Una 'llevantada' intesificará las lluvias y nevadas en Catalunya este lunes y martes y dejará acumulaciones de hasta 200 litros
El temporal que azota Catalunya desde el viernes por la noche, y que ha dejado registros de precipitación de entre 70 y 100 litros en Tarragona y el Pirineu, se transformará en una 'llevantada' e intensificará las lluvias y nevadas este lunes y martes, dejando acumulaciones de hasta 200 litros en el nordeste de Catalunya.
"Esta tarde comienza un nuevo episodio, una 'llevantada' que durará lunes y martes, con vientos de componente marítimo que impulsaran humedad y precipitaciones", ha advertido Santi Segalà, Jefe de Predicción del Meteocat. La situación será especialmente complicada en la mitad este de Catalunya, el litoral y el prelitoral.
Acumulaciones de hasta 200 litros
Hasta ahora, Pirineu, zona central y Tarragona son las zonas con una situación meteorológica más adversa, y han acumulado hasta 60 centímetros de nieve en alta montaña. Este temporal empeorará a inicios de semana y se pueden acumular "más de 150 y 200 litros" en el nordeste de Catalunya. "Tanto el litoral como el prelitoral recibirán grandes cantidades de agua, y en Tarragona y Terres de l'Ebre también superarán los 100 litros", ha añadido. La nevada también se intensificará y pueden registrarse acumulaciones de 40 centímetros a partir de los 1.400 metros y más de 80 por encima de los 2.000 metros.
Desde el lunes, una depresión se situará en la zona mediterránea y provocará un temporal marítimo de primera categoría que puede superar al de Navidad por los vientos perpendiculares y que será al "70% como la borrasca Gloria". Este temporal impulsará vientos y olas en "toda la costa catalana por encima de los 2 metros". Peor será la situación en la Costa Brava y la costa central, donde las olas podrán superar los 4 metros de altura.
Protecció Civil no descarta enviar un 'EsAlert'
Proteccció Civil no descarta enviar alertas a los teléfonos móviles ante las acumulaciones previstas de agua y el temporal marítimo. "Puede que hagamos algún aviso masivo si se confirman estos efectos meteorológicos y el peligro sea de 5 o 6", ha asegurado la subdirectora Inma Solé.
El organismom catalán mantiene en alerta los planes Inuncat y Neucat, mientras el Allaucat está en prealerta, ya que "el riesgo de aludes es marcado y seguirá incrementando". Piden precaución en las carreteras de alta montaña, donde hay varias vías cortadas y otras con cadenas obligatorias.
"Lloverá en todo el territorio y puede haber desbordamientos porque hay muchas acumulaciones de todos estos días y se pueden inundar zonas bajas", ha recordado. Las precipitaciones seguirán incrementando, por lo que se está haciendo seguimiento de los pantanos de Siurana, Pirineu y Ter, donde ya se han hecho algunos desembalses.
Las zonas cercanas a los ríos están en extrema vigilancia porque prevén grandes acumulaciones ante un temporal que durará cuatro días. No descartan tampoco " desprendimientos de rocas o árboles" porque la tierra está mojada tras estos dos primeros días de lluvia.
