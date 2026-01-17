Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten de la llegada de un importante temporal que en los próximos días afectará de lleno a la fachada mediterránea, con especial incidencia en el litoral catalán. Según indican los modelos, el episodio comenzará este sábado y se prolongará previsiblemente hasta el miércoles, siendo el lunes y el martes los días más adversos de este episodio. En los momentos álgidos del temporal se esperan grandes acumulaciones de lluvia en periodos cortos de tiempo, fuertes rachas de viento y temporal marítimo con mar convulsa e intenso oleaje.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de esta borrasca y sus incidencias en el territorio.

Intensidad fuerte en Constantí Durante la madrugada de este sábado se han registrado precipitaciones importantes en el Camp de Tarragona. Según ha informado el Servei Meteorlògic de Catalunya a través de X, los chubascos se han intensificado y puntualmente descargan acompañados de aparato eléctrico. En Constantí (Tarragonès) se ha registrado una intensidad de 10,1 mm en 30 minutos. Hacia las cuatro de la madrugada, se ha superado el umbral de intensidad fuerte en ese municipio con 21,1 mm en 30 minutos.

Protecció Civil ha elevado a fase de alerta el plan Inuncat por las previsiones de lluvias intensas y persistentes, vientos fuertes y nieve en diferentes puntos de Catalunya este fin de semana. La activación, de la que Protección Civil ha informado en un mensaje en 'X' que pide "precaución en los desplazamientos, actividades exteriores y zonas inundables", llega después de que este viernes a mediodía el organismo activara el Inuncat en fase de prealerta. Protección Civil también ha activado la alerta por previsiones de nevadas intensas durante el fin de semana, y el consiguiente incremento del peligro por aludes, para lo que también ha pedido precaución a la hora de practicar actividades al aire libre.

Los avisos por viento y nieve disparan el riesgo de alud en las zonas de montaña Las autoridades afirman que la combinación de fuertes vientos y copiosas nevadas podría disparar el riesgo de aludes en las zonas de montaña. Por eso mismo, se recomienda a los montañistas extremar las precauciones durante las próximas horas y, sobre todo, consultar la información proporcionada por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya antes de salir de excursión.

El mal tiempo anticipa un fin de semana adverso para las actividades de montaña en Catalunya Meteocat afirma que, debido a las condiciones de inestabilidad previstas para el sábado y domingo, este fin de semana será adverso para realizar actividades de montaña. "Se espera niebla densa, lluvia general, que puede ser abundante y persistente, y nevada que puede dejar acumulaciones bastante generosas en cotas medias y altas del Pirineo y Prepirineo", afirma la entidad, quien también advierte que en las zonas nevadas la combinación de nieve, niebla y viento puede provocar el fenómeno de blanco total (whiteout) que podría derivar en la pérdida casi total de referencias visuales, que dificulta mucho la orientación.

Catalunya se prepara para unos días marcados por fuertes lluvias y temporal El Servei Meterològic de Catalunya advierte que en tan solo unas horas se avecina un cambio de tiempo brusco en Catalunya. Los modelos apuntan a un fin de semana marcado por intensas lluvias que, en algunos casos, podrían llegar acompañadas de tormenta. Hay varios avisos de nivel amarillo y naranja activados por intensidad y acumulación de precipitaciones tanto el sábado como el domingo

La borrasca Harry ya ha sido nombrada oficialmente por la AEMET Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología, el temporal mediterráneo que afectará al nordeste peninsular y Baleares a partir del lunes 19 estará provocado por la recién nombrada borrasca Harry. Se trata de la octava borrasca detectada esta temporada, que se inició oficialmente el pasado otoño.

Protecció Civil activa la prealerta del plan Inuncat y pide extremar precauciones Desde Protecció Civil se ha anunciado la activación del plan Inuncat ante las fuertes lluvias previstas entre el sábado y como mínimo el miércoles. "Previsión de intensidad y acumulación de lluvia este fin de semana en buena parte del territorio. Se espera también fuerte oleaje en el litoral norte, principalmente en el Alt Empordà", afiman desde la entidad, que recomienda a la población "precaución en desplazamientos, actividades exteriores y zonas inundables"

Los embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del temporal L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha optado por abrir las compuertas de los embalses para liberar agua ante la llegada del temporal. Con las reservas del sistema Ter-Llobregat por encima del 87%, la ACA activa esta medida preventiva para evitar crecidas descontroladas. Durante los últimos días, varias presas ya han estado desembalsando más de lo normal por la gran cantidad de agua acumulada. No obstante, la ACA ha decidido aumentar aún más las sueltas de agua en embalses concretos, a la espera de un nuevo episodio de lluvias intensas en los próximos días. (Más información, en el siguiente enlace)

Varias comunidades en aviso por lluvias, nevadas y fenómenos costeros La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado ya varios avisos por lluvias y fenómenos costeros derivados de la llegada de este temporal. En Galicia hay avisos de nivel naranja ante olas que podrían superar los seis metros, mientras que en el litoral cantábrico los avisos son de nivel amarillo ante olas de entre cuatro y cinco metros de altura. También hay avisos por nevadas en la Sierra de Madrid, la Serranía de Guadalajara, el interior de Castellón y parte de los Pirineos. Los avisos por lluvia, por su parte, se concentran en Catalunya y el norte de la Comunitat Valenciana.