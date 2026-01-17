La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y fuertes lluvias en Tarragona, con más de 80 litros acumulados

La formación de una línea convectiva desde el mar hasta el Camp de Tarragona ha provocado un episodio de intensa lluvia que ya ha dejado más de 80 litros en Tarragona en el primer coletazo de la borrasca Harry, que también ha obligado a activar en fase de alerta los planes NEUCAT e INUNCAT.

En las próximas horas, la previsión meteorológica es que las lluvias se extiendan con mayor intensidad también por las comarcas de Barcelona y Girona. Aunque los peores días de este episodio serán el lunes y el martes , para cuando se esperan lluvias de carácter torrencial en la zona este de Catalunya, así como fuertes vientos y mala mar en el litoral.

Esta línea de tormentas fuertes, que ha ocasionado un débil episodio de granizo, afecta al Tarragonès, el Baix Camp, el Alt Camp y la Conca de Barberà y destacan los 83,6 litros de la Riba, los 72,8 litros de Montblanc, los 66,3 litros de Constantí (21,1 caídos en solo 30 minutos), los 59,6 litros de Blancafort o los 56,3 litros de Tarragona. La previsión de acumulación de lluvia para las próximas horas también ha obligado a la ACA a desembalsar el Foix, Darnius, Sau y Susqueda.

Dos carreteras cortadas y cadenas obligatorias

La borrasca también ha dejado intensas nevadas en el Pirineo, como los cinco centímetros alcanzados en la Vall de Núria a primera hora de la mañana. Una situación que empeorará a lo largo del fin de semana, cuando se esperan acumulaciones de más de 40 centímetros a partir de los 2.000 metros.

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha recordado en 3cat que "no es momento de realizar actividades de alta montaña , habrá niebla, nieve, frío y mala visibilidad". El riesgo de aludes es de nivel 3 en todos los sectores por encima de los 2.200 metros y de nivel 2 (moderado) por debajo de esa cota, por lo que el organismo recomienda llevar el vehículo con el depósito lleno, ropa de abrigar, cadenas y agua en el caso de desplazarte por los pirineos. En ese sentido, han insistido en la necesidad de extremar las precauciones en la montaña, sobre todo fuera de las pistas de esquí y zonas no controladas.

La nieve ha obligado a cortar dos carreteras, el acceso a la estación de esquí de Port Ainé y la BV-4024 en el coll de Pal, y obliga a circular con cadenas en una docena de vías, principalmente en el Pirineo Occidental.

La lluvia llega a Tarragona y Lleida

Las lluvias intensas y continuadas pueden hacer incrementar el caudal de algunos ríos y rieras, y ya se han comenzado a realizar maniobras para desembalsar algunos pantanos de las cuencas internas. La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia por la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos/cursos menores en la cuenca del Ebro, desde el Pirineo hasta el Delta.

Aviso por oleaje en el Empordà

Por otro lado, el oleaje también será destacado, sobre todo a partir del sábado por la tarde-noche en el Alt Empordà, y se mantendrá todo el domingo con olas de más de 2,5 metros en el Alt y Baix Empordà. La dirección del oleaje predominante será del este, con notable mar de fondo y rachas fuertes de viento de levante. Está previsto que el episodio se intensifique el martes y se alargue hasta el miércoles.

El teléfono de emergencias 112 había recibido hasta las 11 horas de este sábado un total de 72 llamadas relacionadas con la lluvia y la nieve. La comarca con más llamadas ha sido el Tarragonès (24) y el municipio más afectado Perafort (18). Y es que por lo que se refiere a las lluvias el Camp de Tarragona se ha llevado la peor parte, según los datos de Protecció Civil.