La bestia del este, el temporal siberiano que llegará a Europa a final de mes y podría dejar temperaturas gélidas en Catalunya

La 'bestia del este', una entrada de vientos gélidos del este-noreste que genera temperaturas muy bajas, nevadas en algunos puntos y una sensación térmica invernal extrema, podría llegar a Catalunya la próxima semana.

Conviene señalar que la "Bestia del Este" es una expresión meteorológica que tiene origen en el Reino Unido, pero que se ha empleado en otras zonas de Europa para referirse a episodios de frío extremo procedentes del este, habitualmente originados en Siberia o Rusia. Este fenómeno se produce cuando una masa de aire muy frío y seco avanza desde el este y entra en contacto con aire más templado y húmedo del oeste, lo que puede dar lugar a temperaturas extremadamente bajas, nevadas intensas y vientos fuertes.

El episodio más emblemático de la "Bestia del Este" se registró entre febrero y marzo de 2018 en el Reino Unido. Durante ese periodo se alcanzaron temperaturas muy por debajo de cero y se produjeron importantes tormentas de nieve que causaron graves alteraciones en el transporte. Posteriormente, la llegada de la tormenta Emma, con aire frío procedente del Atlántico, agravó aún más la situación meteorológica.

Este tipo de episodios suele estar asociado al debilitamiento del vórtice polar y a modificaciones en la circulación atmosférica, que facilitan el desplazamiento de aire extremadamente frío desde el Ártico o Siberia hacia Europa Occidental.

No es la primera vez que amenaza a España

Esta ola de frío ya amenazó con llegar al país en 2018, pero la influencia de las borrascas atlánticas y masas de aire relativamente templado impidieron que estos vientos gélidos se asentaran en el país.

En grandes capitales europeas, donde el frío es habitual durante los meses de invierno, ha ocasionado temperaturas entre 15 y 20 grados más bajas a lo habitual, dejando mínimas nocturnas por debajo de los -10ºC en algunos puntos y máximas de -5ºC.

Esta entrada de aire gélido y ventoso de 2018 llegó a muchas ciudades europeas porque un anticiclón se situó en el norte, sobre Escandinavia, y una borrasca se ubicó más al sudoeste y sobre zonas de Rusia, en la parte más occidental, dando lugar a un pasillo de aire muy frío y ventoso en diversas áreas.

Para que este fenómeno que amenaza a Europa pueda considerarse una ola de frío, hasta un 10% de las estaciones meteorológicas deberían registrar temperaturas por debajo del percentil 5% de la serie de referencia (1971-2000) para los meses de enero y febrero durante un mínimo de tres días consecutivos. Así, la intensidad, duración y extensión geográfica del frío no alcanzarán estos umbrales exigidos.