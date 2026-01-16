Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISLluvia CatalunyaComunicado Julio IglesiasJulio IglesiasArbeloaBarçaRecibo luzEmbalses CatalunyaDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

En Directo

Avance de la borrasca

Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo

Lluvia en Barcelona

Lluvia en Barcelona / Jordi Otix

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten de la llegada de un importante temporal que en los próximos días afectará de lleno a la fachada mediterránea, con especial incidencia en el litoral catalán. Según indican los modelos, el episodio comenzará este sábado y se prolongará previsiblemente hasta el miércoles, siendo el lunes y el martes los días más adversos de este episodio. En los momentos álgidos del temporal se esperan grandes acumulaciones de lluvia en periodos cortos de tiempo, fuertes rachas de viento y temporal marítimo con mar convulsa e intenso oleaje.

EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de esta borrasca y sus incidencias en el territorio.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
  2. Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30
  3. Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir
  4. Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
  5. Los endocrinos alertan de la 'fiebre de la proteína' que ha llegado al súper: 'Muchos productos son ultraprocesados con azúcar y grasas
  6. Los embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del temporal
  7. Huelga de médicos en España y Catalunya, hoy en directo: última hora de las protestas este 15 de enero y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
  8. El oncólogo Josep Tabernero afirma que Pere Mir le donó la casa en el Vall d'Aran por su contribución a la ciencia

Catalunya activa avisos por lluvias desde el sábado ante la llegada de un temporal que descargará con fuerza en el litoral

Catalunya activa avisos por lluvias desde el sábado ante la llegada de un temporal que descargará con fuerza en el litoral

Llega una masa de aire frío polar a Catalunya: durará varios días

Llega una masa de aire frío polar a Catalunya: durará varios días

La llegada de un temporal dejará fuertes lluvias en Catalunya y buena parte del litoral Mediterráneo

La llegada de un temporal dejará fuertes lluvias en Catalunya y buena parte del litoral Mediterráneo

Fin de semana pasado por agua en Catalunya: este es el tiempo que se espera para los próximos días

Fin de semana pasado por agua en Catalunya: este es el tiempo que se espera para los próximos días

Así se ve ahora el campanario del pantano de Sau tras las últimas lluvias

Así se ve ahora el campanario del pantano de Sau tras las últimas lluvias

Lluvias generosas, en breve: el anuncio del Meteocat para Catalunya

Lluvias generosas, en breve: el anuncio del Meteocat para Catalunya

El cielo de Birmingham se ha vuelto rosa en plena tormenta... y la explicación ha dejado a todos boquiabiertos

El cielo de Birmingham se ha vuelto rosa en plena tormenta... y la explicación ha dejado a todos boquiabiertos

El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: "Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa"

El descubrimiento del meteorólogo Maximiliano Herrera: "Estamos asistiendo al fenómeno más increíble de la historia de clima en Europa"