En Directo
Avance de la borrasca
Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten de la llegada de un importante temporal que en los próximos días afectará de lleno a la fachada mediterránea, con especial incidencia en el litoral catalán. Según indican los modelos, el episodio comenzará este sábado y se prolongará previsiblemente hasta el miércoles, siendo el lunes y el martes los días más adversos de este episodio. En los momentos álgidos del temporal se esperan grandes acumulaciones de lluvia en periodos cortos de tiempo, fuertes rachas de viento y temporal marítimo con mar convulsa e intenso oleaje.
EL PERIÓDICO abre un hilo para seguir el avance de esta borrasca y sus incidencias en el territorio.
Activados varios avisos por nieve en el Pirineo ante acumulaciones que podrían superar los 20 centímetros
Entre la tarde del sábado y el domingo por la mañana se han activado varios avisos por nieve en Catalunya. Comarcas como la Vall d'Aran, el Pallars, Solsonès, Berguedà, Cerdanya y Ripollès están en aviso amarillo ante nevadas que podrían superar los 20 centímetros a cotas de más de 1.400 metros.
