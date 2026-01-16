Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advierten de la llegada de un importante temporal que en los próximos días afectará de lleno a la fachada mediterránea, con especial incidencia en el litoral catalán. Según indican los modelos, el episodio comenzará este sábado y se prolongará previsiblemente hasta el miércoles, siendo el lunes y el martes los días más adversos de este episodio. En los momentos álgidos del temporal se esperan grandes acumulaciones de lluvia en periodos cortos de tiempo, fuertes rachas de viento y temporal marítimo con mar convulsa e intenso oleaje.

