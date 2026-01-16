Llega una masa de aire frío polar a Catalunya: durará varios días

Catalunya se despide de la tranquilidad meteorológica que permaneció en el territorio hasta el pasado jueves, para dar la bienvenida a un nuevo frente que está trayendo lluvias, nieve y viento a toda la comunidad autónoma.

Y es que la nueva borrasca, procedente de Irlanda, se ha instalado ya en el oeste del territorio: el norte y centro de Lleida han amanecido este viernes con lluvias dispersas en muchas ciudades.

Además, el Pirineo y Prepirineo leridano están registrando nevadas en cotas bajas, entre los 800 y 900 metros.

Frío y nubes

El resto del territorio ha amanecido con nubes cubriendo la atmósfera, que se irán volviendo más grises a medida que avance la jornada. Aun así, este viernes las precipitaciones se concentrarán en el norte de Catalunya.

En la Costa Brava, las ráfagas de viento podrían superar los 40km/h.

Las temperaturas bajarán ligeramente y se consolidará un ambiente invernal, con máximas de entre 10 y 15ºC por la falta de luz solar.

Avisos del Meteocat

La inestabilidad irá aumentando a medida que se acerque el fin de semana por la entrada de una masa de aire frío polar: el sábado la nubosidad irá aumentando y traerá consigo chubascos fuertes durante todo el día, que podrían ir acompañados de tormenta en todo el litoral y prelitoral.

Barcelona y su área metropolitana serán las zonas más afectadas, donde además soplarán vientos del sudeste.

De hecho, el Meteocat ha activado el aviso naranja por lluvias en el Ripollès (Girona), el Berguedà (Barcelona) y el Solsonès (Lleida). Por el momento, en la franja prelitoral y costera desde el Baix Camp (Tarragona) hasta la Selva (Girona) mantiene el aviso amarillo.

Madrugada de chubascos

La cota de nieve oscilará entre los 1.000 y 1.200 metros y caerá de forma intensa en puntos del Pirineo occidental, con más de medio metro de nieve nueva. Por ende, el Meteocat ha activado el aviso amarillo.

El temporal persistirá a lo largo de todo el domingo, por lo que todos los avisos seguirán activados: el sol continuará escondido y los nubarrones cubrirán todo el firmamento.

De madrugada, las lluvias serán de intensidad moderada y se extenderán por cualquier punto de Catalunya. A partir del mediodía, la magnitud del temporal se relajará y por la tarde dejará de llover en el nordeste.

Lo peor del temporal

Se acumularán cantidades poco abundantes en general, excepto en el litoral y prelitoral. En estas zonas se llevarán la peor parte: los chubascos serán localmente abundantes y estarán acompañados de tormentas a lo largo del día.

Sin embargo, lo peor del temporal llegará la semana que viene: el lunes, una segunda borrasca irrumpirá en toda Catalunya y traerá consigo viento fuerte de Levante, lluvias muy fuertes y nevadas abundantes.

Las comarcas de Barcelona y Girona registrarán la mayor cantidad de precipitación, aunque los chubascos se extenderán por todo el territorio.

Vuelve la tranquilidad

De cara al martes la inestabilidad se irá trasladando progresivamente al sur de Lleida y a Tarragona, especialmente a las Terres del Ebre.

Lo más destacado de la jornada serán las fuertes ráfagas de viento, que levantarán olas superiores a los cinco metros de media en el litoral, con picos de hasta ocho metros en la Costa Brava.

A partir del miércoles la situación se estabilizará, aunque no se descarta que se forme un nuevo frente a las puertas del fin de semana.