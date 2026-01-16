La llegada de un temporal dejará fuertes lluvias en Catalunya y buena parte del litoral Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la llegada de un importante temporal que en los próximos días afectará de lleno a la fachada mediterránea, con especial incidencia en el litoral de Catalunya. Según ha explicado Rubén del Campo, portavoz del organismo, el episodio comenzará este sábado y se prolongará previsiblemente hasta el miércoles, siendo el lunes y el martes los días más adversos de este episodio. En las próximas horas se activarán varios avisos de nivel amarillo por acumulación de lluvias ante un temporal que podría descargar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse actualizados sobre la evolución de este fenómeno y extremar las precauciones durante los momentos de mayor intensidad de las lluvias.

Según explican los meteorólogos, este temporal se formará por la combinación de al menos dos factores. Por un lado, la formación de un anticiclón en el norte de Europa y, por otro lado, la llegada de una borrasca que se formará en el entorno del Mediterráneo occidental. Los modelos apuntan a que esta configuración atmosférica favorecerá un intenso flujo de vientos del este, que se cargarán de humedad tras atravesar el mar y, finalmente, descargarán con fuerza en el Mediterráneo peninsular, Baleares y, de manera destacada, en Catalunya, donde se espera un escenario de inestabilidad persistente durante todo el fin de semana y buena parte de la semana que viene.

Todo apunta a que el tribunal dejará intensas lluvias en el Mediterráneo. También se espera que este fenómeno deje un fuerte temporal marítimo, con oleaje significativo que podría provocar daños en paseos marítimos y zonas litorales. En Catalunya, como en el resto del litoral mediterráneo, las olas podrían superar los cuatro metros en los momentos más intensos del episodio, especialmente entre lunes y martes. El viento será otro de los elementos a vigilar durante estos días. Se prevén rachas muy fuertes en áreas costeras y expuestas, con riesgo de caída de ramas, árboles y elementos arquitectónicos vulnerables.

Unos días convulsos

Los modelos indican que las precipitaciones asociadas a este temporal empezarán el sábado. Para entonces se esperan lluvias que ganarán intensidad en el centro y este peninsular. Las más abundantes se esperan en el Pirineo aragonés, Catalunya y Baleares, donde podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormentas, con nevadas copiosas en cotas medias y altas.

Durante el domingo, las lluvias volverán a concentrarse en la fachada mediterránea, con especial atención nuevamente en Catalunya y Baleares. Además, se esperan nevadas muy abundantes en los Pirineos, con cotas que oscilarán entre los 1.300 y 1.500 metros, mientras que en el interior se registrarán heladas generalizadas propias de esta época del año.

El lunes y el martes marcarán el punto álgido del temporal. El refuerzo del viento de levante intensificará tanto las lluvias como el oleaje, y será de nuevo Catalunya, junto al norte de Aragón y Baleares, una de las zonas donde se esperan las precipitaciones más intensas y persistentes. En el Pirineo catalán podrían acumularse importantes espesores de nieve a partir de cotas de 1.400 a 1.600 metros.

De cara al miércoles, el temporal mediterráneo tenderá a remitir, aunque todavía se registrarán lluvias en puntos del litoral y en Baleares, incluida Catalunya. Al mismo tiempo, nuevos frentes atlánticos comenzarán a afectar al noroeste peninsular. Las autoridades recomiendan seguir con atención la evolución de la predicción y consultar los avisos meteorológicos vigentes, especialmente en territorios como Catalunya, donde el impacto del episodio puede ser significativo.