Fin de semana pasado por agua en Catalunya: este es el tiempo que se espera para los próximos días

La ‘Setmana dels barbuts’ ha comenzado en Catalunya con temperaturas ligeramente más altas de lo normal para esta semana, ya que estos días se asocian tradicionalmente con el periodo más frío del invierno.

Sin embargo, este año no coincidirá con la semana más gélida del calendario, puesto que la primera de enero fue extraordinariamente fría.

Aun así, de cara al fin de semana bajarán notablemente los termómetros y regresarán las precipitaciones a toda la geografía.

Último día de estabilidad

De momento, la previsión para este jueves anuncia el último día de sol y tranquilidad en el conjunto del territorio: Catalunya ha amanecido con el cielo descubierto, excepto por la formación de algunas nubes bajas en el noroeste.

Además, en zonas del interior de Barcelona, Girona, y en la plana de Lleida se han formado nieblas matutinas que irán disipándose a lo largo de la mañana.

Las temperaturas recularán ligeramente, con máximas de entre 10 y 15 grados en general.

Llega un nuevo frente

Por la tarde, el cielo comenzará a cubrirse de nubes, vaticinando así la llegada de una nueva borrasca a la comunidad autónoma.

Y es que el viernes aumentará la inestabilidad por la aproximación de un frente que dejará la atmósfera totalmente cubierta de nubarrones que descargarán las primeras lluvias, concentradas en las comarcas del norte de Lleida.

Además, se esperan nevadas en cotas bajas que dejarán emblanquecidos los pueblos del Pirineo y Prepirineo leridano. No obstante, a medida que avance la jornada la cota subirá hasta los 1.200 y 1.400 metros.

Fin de semana pasado por agua

Por el momento, no se esperan chubascos en el litoral y prelitoral de Catalunya, una situación que cambiará durante el fin de semana.

El sábado las precipitaciones cubrirán todo el territorio catalán, con algún aguacero de intensidad moderada a lo largo del día.

La nieve seguirá cayendo en todo el Pirineo, con una cota que oscilará entre los 1.200 y 1.600 metros, dependiendo de la zona.

Las máximas volverán a bajar y las mínimas se mantendrán igual o un poco más altas.

Una segunda borrasca

Las lluvias continuarán cayendo de forma moderada hasta el mediodía del domingo, cuando se espera que comience a menguar su magnitud.

Sin embargo, esta pausa será breve, ya que el lunes llegará una segunda borrasca que será más fuerte que la anterior: las precipitaciones serán muy abundantes, el viento fuerte y el mar estará bastante alterado.

Además, las nevadas del Pirineo oriental podrían ser muy intensas, con acumulaciones de nieve por encima de los dos metros.