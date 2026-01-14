Previsión meteorológica
Lluvias generosas, en breve: el anuncio del Meteocat para Catalunya
Las temperaturas siguen subiendo en el litoral catalán
Llega la 'Setmana dels barbuts': esto es lo que se espera del tiempo en Catalunya
El cielo de Birmingham se ha vuelto rosa en plena tormenta... y la explicación ha dejado a todos boquiabiertos
Catalunya sigue envuelta en una estabilidad meteorológica que comenzó a principios de semana, tras el paso de la borrasca Goretti.
El sol y las altas temperaturas de enero están protagonizando estos días, pero esta tranquilidad atmosférica será efímera.
De momento, para este miércoles se espera un tiempo muy estable y con poco frío: el sol será el protagonista de la jornada, excepto por el paso de alguna banda de nubes bajas mezcladas con polvo en suspensión proveniente del Sáhara.
Lo más destacado
Además, se formarán nieblas matinales en comarcas del interior de Barcelona y Tarragona, especialmente en el Pla de Bages, Igualada y en la depresión central.
Lo más relevante del día será la subida de las temperaturas, que en muchos puntos, especialmente de la costa, podrían superar los 16ºC. Como de costumbre, en el interior del territorio el ambiente será más frío, pero los termómetros alcanzarán los 13ºC sin problema.
La ‘Setmana dels barbuts’
De cara al jueves, y coincidiendo con el inicio de la ‘Setmana dels barbuts’, los valores comenzarán a bajar ligeramente, vaticinando el frente que se establecerá el fin de semana.
Y es que esta semana está asociada tradicionalmente con el periodo más frío del invierno.
Su nombre proviene de la iconografía de varios santos cuyos días se celebran en esas fechas: Sant Pau Ermità (15 de enero), Sant Maure (16 de enero) y Sant Antoni Abat (17 de enero), representados siempre con barba.
Una nueva borrasca
No obstante, este año no coincidirá con la semana más gélida del calendario, ya que la primera de enero se lleva el récord, al menos de momento.
Asimismo, no se esperan muchos cambios: el cielo se mantendrá despejado en gran parte del territorio y la nubosidad comenzará a aumentar en todo el oeste.
A partir del viernes llegará una nueva borrasca procedente de Irlanda, que dará un giro radical a toda la geografía.
Llegan las lluvias a Catalunya
Catalunya amanecerá con la atmósfera cubierta de nubes que irán aumentando a medida que avance la jornada.
Estos nubarrones descargarán precipitaciones en la mitad oeste del mapa, en el litoral de Girona y en forma de nieve en el Pirineo y Prepirineo. Aun así, serán de carácter débil y las acumulaciones serán escasas.
La cota de nieve será muy baja por la mañana, entre los 800 y 900 metros de media, y durante el día subirá hasta llegar a los 1.400 metros.
Chaquetas y paraguas
Las máximas serán notablemente más bajas y volverá el frío al territorio durante todo el fin de semana.
De hecho, entre la tarde del sábado y el mediodía del domingo los chubascos se extenderán por toda Catalunya hasta alcanzar la costa. Durante este intervalo, las precipitaciones serán más intensas, aunque los episodios de lluvia persistirán hasta bien entrada la próxima semana.
- Así es Recigarum, el fármaco para dejar de fumar en 25 días que financia Sanidad: en solución oral y con sabor a menta
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos de los días 14 y 15 de enero? Se garantizan urgencias, tratamientos vitales u operaciones inaplazables
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
- La comisión de fiestas de Villamanín (León) cobra el Gordo e inicia el trámite del reparto
- Los médicos vuelven a la huelga los días 14 y 15 de enero: ¿qué reclaman a Sanidad?
- La fiscalía pide dos años de cárcel para un mosso por robar el móvil a un muerto en una calle de Santa Coloma de Gramenet
- Huelga de médicos en España y Catalunya, hoy en directo: última hora de las protestas este 14 de enero y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- Así operaba la trama de aumento ilegal de labios en mujeres | Ácido hialurónico de AliExpress y consultas médicas a ChatGPT: “Tiene bultitos. Me gustaría saber tu opinión y consejos”