Lluvias generosas, en breve: el anuncio del Meteocat para Catalunya

Catalunya sigue envuelta en una estabilidad meteorológica que comenzó a principios de semana, tras el paso de la borrasca Goretti.

El sol y las altas temperaturas de enero están protagonizando estos días, pero esta tranquilidad atmosférica será efímera.

De momento, para este miércoles se espera un tiempo muy estable y con poco frío: el sol será el protagonista de la jornada, excepto por el paso de alguna banda de nubes bajas mezcladas con polvo en suspensión proveniente del Sáhara.

Lo más destacado

Además, se formarán nieblas matinales en comarcas del interior de Barcelona y Tarragona, especialmente en el Pla de Bages, Igualada y en la depresión central.

Lo más relevante del día será la subida de las temperaturas, que en muchos puntos, especialmente de la costa, podrían superar los 16ºC. Como de costumbre, en el interior del territorio el ambiente será más frío, pero los termómetros alcanzarán los 13ºC sin problema.

La ‘Setmana dels barbuts’

De cara al jueves, y coincidiendo con el inicio de la ‘Setmana dels barbuts’, los valores comenzarán a bajar ligeramente, vaticinando el frente que se establecerá el fin de semana.

Y es que esta semana está asociada tradicionalmente con el periodo más frío del invierno .

Su nombre proviene de la iconografía de varios santos cuyos días se celebran en esas fechas: Sant Pau Ermità (15 de enero), Sant Maure (16 de enero) y Sant Antoni Abat (17 de enero), representados siempre con barba.

Una nueva borrasca

No obstante, este año no coincidirá con la semana más gélida del calendario, ya que la primera de enero se lleva el récord, al menos de momento.

Asimismo, no se esperan muchos cambios: el cielo se mantendrá despejado en gran parte del territorio y la nubosidad comenzará a aumentar en todo el oeste.

A partir del viernes llegará una nueva borrasca procedente de Irlanda, que dará un giro radical a toda la geografía.

Llegan las lluvias a Catalunya

Catalunya amanecerá con la atmósfera cubierta de nubes que irán aumentando a medida que avance la jornada.

Estos nubarrones descargarán precipitaciones en la mitad oeste del mapa, en el litoral de Girona y en forma de nieve en el Pirineo y Prepirineo. Aun así, serán de carácter débil y las acumulaciones serán escasas.

La cota de nieve será muy baja por la mañana, entre los 800 y 900 metros de media, y durante el día subirá hasta llegar a los 1.400 metros.

Chaquetas y paraguas

Las máximas serán notablemente más bajas y volverá el frío al territorio durante todo el fin de semana.

De hecho, entre la tarde del sábado y el mediodía del domingo los chubascos se extenderán por toda Catalunya hasta alcanzar la costa. Durante este intervalo, las precipitaciones serán más intensas, aunque los episodios de lluvia persistirán hasta bien entrada la próxima semana.