Así se ve ahora el campanario del pantano de Sau tras las últimas lluvias

Tras las intensas lluvias que inundaron Catalunya en los últimos días de 2025, los pantanos catalanes registran el mayor aumento de reservas de agua de los últimos 25 años.

Lluvias en Navidad

La Navidad de 2025 en Catalunya estuvo protagonizada por fuertes lluvias que hicieron que el Meteocat activase el plan Inuncat en el nordeste de la comunidad.

Este temporal se conoce como ‘llevantada’ o temporal de levante, un fenómeno atmosférico típico de la costa mediterránea peninsular que se produce cuando los vientos procedentes del este soplan desde el mar hacia la costa provocando fuertes lluvias.

Pantano de Sau

Este temporal ha provocado que aumenten significativamente las reservas de agua de muchos pantanos catalanes.

El pantano de Sau (Osona, Barcelona) ha sido uno de los embalses que más han notado el efecto de las lluvias.

El día 20 de diciembre, unos días antes del temporal, este pantano se encontraba por debajo de la mitad de su capacidad total, al 42%, según datos de la Agencia Catalana del Agua. Tras las lluvias, el pantano de Sau cerraba el 2025 al 75% de su capacidad total, habiendo crecido un 33% en diez días.

Campanario de Sau

Actualmente, a día 14 de enero, los últimos datos recogen que el embalse se encuentra al 84,3%, un porcentaje muy alto teniendo en cuenta que el año pasado en estas fechas se encontraba tan solo al 22%.

Al estar cerca de su capacidad total, la torre del campanario del antiguo pueblo de Sau queda sumergida casi en su totalidad y solo queda a la vista la parte superior.

Otros pantanos catalanes

El temporal también se ha notado en otros embalses catalanes: el pantano de Susqueda (La Selva, Girona) casi alcanza su capacidad total: el 31 de diciembre se encontraba al 97,9% y, actualmente, al 95%.

El embalse de San Ponç (Solsonès, Lleida) llegó al 81% de su capacidad durante las pasadas Navidades, y ahora se sitúa en el 83%.

Por último, el pantano de Foix (Alt Penedès, Barcelona) también alcanza muy buenas cifras, llegando al 82,6% de su capacidad.