Llega la 'Setmana dels barbuts': esto es lo que se espera del tiempo en Catalunya

Catalunya ha comenzado la semana adentrándose en un episodio de tranquilidad atmosférica, tras unos días de fuertes temporales y frío intenso.

Y es que la borrasca Goretti se despidió del territorio para dar paso a un pequeño anticiclón, que está provocando un aumento progresivo de las temperaturas.

Sin embargo, esta tregua será efímera, y a finales de semana un nuevo frente volverá a desestabilizar la atmósfera, coincidiendo con la ‘Setmana dels barbuts’.

La previsión del martes

De momento, este martes el centro y sur de Catalunya han amanecido con nubes cubriendo el firmamento, con especial densidad en el litoral de Barcelona y Tarragona.

Además, van acompañadas de polvo en suspensión proveniente del Sáhara, pero se irán dispersando a medida que avance la jornada y no traerán precipitaciones.

Asimismo, el prelitoral barcelonés y tarraconense y la depresión central han despertado con nieblas cubriendo su geografía.

Suben las temperaturas

Por contra, el sol brillará con fuerza en el norte del territorio, excepto por el paso de algún estrato de nubes bajas.

El viento será débil en conjunto, excepto en la Costa Brava (Girona), donde las rachas podrían alcanzar los 40 o 50km/h, pero no hay avisos activos del Meteocat.

Lo más destacado del día será la subida de las temperaturas: Barcelona empezará el día con 10 grados de mínima y se prevé llegar a los 16ºC de máxima. En Girona, la jornada tendrá 1 grado de mínima y se alargará hasta los 16 grados.

En Lleida, el valor mínimo será de -1 grado, que subirá hasta los 16°C de máxima. Y en Tarragona, se arrancará con 6 grados de mínima que podrán llegar hasta los 15ºC, según la previsión.

La ‘Setmana dels barbuts’

De cara al miércoles, se espera un tiempo similar y sin novedades, aunque sin rastro de la nubosidad del día anterior.

El jueves llegan los primeros vestigios del cambio de tiempo que devolverá la inestabilidad a Catalunya, coincidiendo así con la ‘Setmana dels barbuts’, asociada tradicionalmente con el periodo más frío del invierno.

Su nombre proviene de la iconografía de varios santos cuyos días se celebran en esas fechas: Sant Pau Ermità (15 de enero), Sant Maure (16 de enero) y Sant Antoni Abat (17 de enero), representados siempre con barba.

Vuelven las lluvias

No obstante, este año no coincidirá con la semana más gélida del calendario, ya que la primera de enero fue extraordinariamente fría.

Aun así, los termómetros descenderán levemente y las nubes comenzarán a cubrir gran parte del territorio. Además, al final del día no se descartan precipitaciones débiles en el sur de los Pirineos, y la cota de nieve oscilará alrededor de los 1.400 metros.

Fin de semana inestable

A partir del viernes y el sábado, una borrasca ubicada en el sur de las islas Británicas traerá masas de aire frío y lluvias a diferentes puntos del territorio, aunque serán débiles y puntuales.

El domingo, el temporal podría volverse bastante activo y descargar chubascos persistentes en toda la geografía catalana, sin descartar nevadas, viento y mala mar, un tiempo que continuará a lo largo de la próxima semana.