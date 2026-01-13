El cielo de Birmingham se ha vuelto rosa en plena tormenta... y la explicación ha dejado a todos boquiabiertos

El cielo de Birmingham (Reino Unido) se ha teñido de un rosa fucsia intenso durante una nevada, generando imágenes que se propagaron a gran velocidad por redes sociales.

La escena, casi surrealista, ha alimentado teorías de todo tipo: desde auroras boreales hasta fallos tecnológicos, pasando por supuestos efectos de inteligencia artificial.

La borrasca Goretti, que aún azota Europa con nevadas, cortes de electricidad y cancelaciones de vuelos, ya había puesto a la región en alerta. Pero nadie esperaba que, en medio del caos meteorológico, el cielo adquiriera un color tan llamativo.

¿Fenómeno astronómico? ¿Contaminación?

Aunque las especulaciones se multiplicaron, la explicación estaba mucho más cerca del suelo de lo que parecía.

Y el responsable no fue otro que el Birmingham City F.C.: el club ha confirmado que utiliza luces LED para mantener el césped en buen estado durante el invierno.

Y esas luces que permiten que la hierba se mantenga en condiciones óptimas y evite su congelación son de color rosa. Normalmente, su resplandor apenas se percibe fuera del estadio. Pero la noche del fenómeno coincidieron tres factores clave:

Nubes extremadamente bajas.

Nieve en suspensión.

Luces LED de alta intensidad.

La atmósfera ha actuado como un gigantesco reflector natural, dispersando la luz por toda la ciudad y tiñendo el cielo de rosa.

La ciencia detrás del cielo rosa

Simon King, meteorólogo de la BBC, confirmó que la combinación de nieve y nubes hizo el cielo “más reflectante de lo habitual”. Ello es debido a que:

La nieve y las gotas de agua dispersan con facilidad las longitudes de onda azules.

dispersan con facilidad las longitudes de onda azules. Las longitudes más largas, como rojos y naranjas, atraviesan mejor estas partículas.

Como resultado de ello, el cielo se vuelve rosado o anaranjado.

No es la primera vez que ocurre

Fenómenos similares a este se han registrado en países como Canadá, Países Bajos y Estados Unidos.

En esos casos, los responsables fueron invernaderos agrícolas que iluminaban el cielo con tonos rojos, violetas o naranjas durante noches nubladas. Estos episodios han reabierto el debate sobre el impacto de la iluminación artificial en ciudades y ecosistemas nocturnos.

La borrasca Goretti sigue causando estragos

El fenómeno del cielo rosa ha coincidido con los efectos de Goretti, descrita como un “evento multirriesgo”:

Miles de viviendas sin electricidad en el suroeste de Inglaterra.

Cancelaciones de vuelos, especialmente en Heathrow.

Cierre temporal de aeropuertos, como Birmingham y East Midlands.

Nevadas de hasta 30 cm en zonas elevadas de Gales e Inglaterra.

en zonas elevadas de Gales e Inglaterra. Alertas ámbares activas hasta el próximo día 16 por la mañana.

Aunque se espera una mejora gradual, los servicios de emergencia advierten de que las interrupciones podrían prolongarse durante el fin de semana.

Misterio resuelto

Por tanto, el cielo rosa de Birmingham no fue un mensaje del universo ni un fallo tecnológico, sino la combinación perfecta de luces LED, nevada y unas nubes bajas que actuaron como espejo; un fenómeno tan inesperado como espectacular, que convirtió una noche de tormenta en un prodigio viral.