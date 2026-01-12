Tranquilidad antes de la tormenta: la predicción del tiempo en Catalunya, según el Meteocat

La estabilidad meteorológica ha vuelto a Catalunya tras unas semanas de nieve, lluvia y mucho frío.

El pasado domingo, la borrasca Goretti se despidió del territorio tras tres días de fuertes rachas de viento que llegaron a sobrepasar los 100km/h en algunos puntos.

Ahora se avecinan unos días de calma y estabilidad antes de la irrupción de un nuevo frente, que devolverá la inestabilidad al territorio.

El tiempo de este lunes

De momento, este lunes Catalunya ha amanecido con el cielo despejado en toda su geografía, excepto por el paso de alguna banda de nubes.

Estas nubes serán más compactas en el Pirineo y en las comarcas de la mitad norte pero, en general, se espera una jornada tranquila, con muchos ratos de sol.

El viento soplará débil excepto por alguna ráfaga moderada en el Pirineo oriental y en el prelitoral y litoral de Barcelona, donde podrían superar los 50km/h, así como en las comarcas gerundenses de la Selva o el Baix Empordà.

Lo más relevante del día

Lo más destacado del día será la subida de las temperaturas, que llegarán a superar los 15ºC en muchos puntos de la costa, especialmente durante las horas centrales del día. En el interior también se notará el ascenso térmico, con máximas que pasarán de los 12ºC.

Los valores seguirán en aumento de cara al martes y miércoles y, además, se espera un tiempo similar: cielos despejados en gran parte del mapa, salvo en el litoral central y sur, donde se espera nubosidad abundante causada por el viento que llega del sudoeste, aunque sin precipitaciones.

Asimismo, en la depresión central se formarán nieblas densas que darán lugar a una mañana fría y gris.

El cambio más importante

Se esperan algunas nevadas débiles en las cotas altas del Pirineo que podrían dejar acumulaciones de nieve inferiores a los 10 centímetros.

En el resto del territorio, las temperaturas seguirán al alza, sobre todo en la costa de Barcelona y Girona.

El cambio más importante llegará el jueves: las nieblas serán persistentes en la Plana de Lleida, puntos de la Catalunya central y en la Plana de Vic. En el resto de la comunidad autónoma el sol será el protagonista de la mañana.

Por debajo de la media

A partir de la tarde, llegarán nubarrones que irán cubriendo la atmósfera de oeste a este y darán paso a un nuevo temporal de inestabilidad.

Y es que de cara al viernes y al sábado una borrasca ubicada en el sur de las islas Británicas traerá masas de aire frío y lluvias a todo el territorio, que se extenderán a lo largo del fin de semana.

El mercurio volvería a situarse por debajo de la media de enero y las nevadas regresarían a las cotas bajas de algunas ciudades del interior.