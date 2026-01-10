Vídeo | La esquiadora Ares Masip, empujada por un alud en Andorra: "Las condiciones parecían seguras"

La situación en el Pirineo este fin de semana es “bastante complicada”, según avisan desde Bombers, por la gran cantidad de nieve que ha caído en las últimas horas, lo que está haciendo aumentar “considerablemente” el riesgo de aludes.

Catalunya tiene un riesgo de 3 sobre 5, pero la creadora de contenido Ares Masip, esquiadora y ciclista, ha compartido su experiencia en Andorra el 8 de enero, con un peligro de 1-2. El incidente ocurrió mientras esquiaba en el Cim de l’Hortell, a 2.400 metros de altura, cuando sufrió una avalancha.

"Muchos factores me han hecho pensar que era seguro"

"Es un lugar muy conocido para mí. Este año he bajado por ahí 7 u 8 veces. Y, de los últimos 5 días, hoy era la tercera vez", ha explicado en un vídeo en Instagram en el que se ve como una avalancha la arrastra hacia abajo. "El BPA marcaba riesgo 1–2. Había huellas frescas de hoy mismo" ha añadido.

Masip ha reconocido que no le apetecía "una actividad larga y compleja" y ha optado por una ruta "corta" y conocida para volver pronto a casa. "En conjunto, se han sumado muchos factores que me han hecho pensar que era seguro".

"El riesgo 0 no existe"

Este concepto lo define como trampa heurística: "un sesgo mental que te hace simplificar la realidad y sobrevalorar la seguridad cuando, objetivamente, el riesgo existe: lugar conocido, supuesto riesgo bajo, repetición reciente, objetivo poco ambicioso", ha explicado.

"No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras. Pero conviene recordar que el riesgo 0, simplemente, no existe", ha afirmado. "Hoy se ha quedado en un susto y en una buena lección a nivel personal. Si a alguien le sirve para no bajar la guardia en un sitio “de confianza”, ¡ya estará bien!", ha añadido.