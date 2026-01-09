¿Dónde soplará con más fuerza el viento hoy en Catalunya? Atención a estas comarcas

La borrasca Goretti ha llegado con fuerza a la Península y está causando estragos en diferentes zonas. El país ha amanecido este viernes con avisos meteorológicos activos en 14 comunidades autónomas por fuertes vientos, temporal costero, nevadas, lluvias y nieblas.

Y es que, aunque las heladas intensas de inicios de semana han llegado a su fin, el nuevo temporal ha dado un giro a la situación meteorológica.

Ciclogénesis explosiva

En Catalunya, la ciclogénesis explosiva provocada por la borrasca tampoco pasa desapercibida: el territorio ha amanecido con un sol radiante en gran parte de su geografía, excepto en el tercio norte, donde las nubes serán las protagonistas de la jornada.

Además, el temporal ha traído consigo nevadas en el norte del Pirineo que se alargarán a medida que avance la jornada y dejarán la cota en 800 metros.

Por ende, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por nieve en la Alta Ribagorça (Lleida) y en naranja en las comarcas leridanas del Pallars Sobirà y la Vall d’Aran.

Avisos por viento

Aparte, son probables algunas precipitaciones en las comarcas de Girona y Tarragona durante la tarde.

Sin embargo, lo más destacado del día serán las fuertes rachas de viento, que superarán los 50km/h en Barcelona, Lleida y Tarragona. Es más, algunas ráfagas podrían sobrepasar los 100km/h.

Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso naranja a partir del mediodía en la Vall d’Aran y Pallars Sobirà, Baix Penedès (Tarragona), en la Cerdanya (Lleida y Girona), en la Segarra (Lleida) y en el Ripollès (Girona).

También en las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat, Alt Penedès y l'Anoia. En la depresión central catalana mantiene el aviso amarillo.

Llegan las nevadas

Las temperaturas del viernes subirán en el conjunto del territorio y los valores máximos oscilarán entre los 10 y 15ºC.

Las nevadas seguirán cayendo durante la madrugada del sábado y podrían acumularse hasta 30 centímetros de nueva nieve durante el día, por lo que los avisos siguen activos.

Nieve en la estación de esquí de Vallter (Ripollès, Girona). / Patricia López Avilés

Fin de semana estable

Y es que se avecina un fin de semana tranquilo, pero frío y ventoso: el sábado las temperaturas recularán levemente y el viento continuará bufando con intensidad en el litoral y prelitoral central y en el noroeste del territorio, donde se mantiene el aviso amarillo.

Aun así, el cielo se mantendrá despejado y el sol se asentará durante todo el fin de semana.

El domingo será el día más tranquilo: de momento, se anulan todos los avisos activos, aunque aún puede caer alguna nevada débil en el Pirineo. Asimismo, el viento se calmará y será una jornada ideal para las actividades al aire libre acompañadas por el sol.