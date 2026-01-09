Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fenómeno extremo

Cientos de coches atrapados en carreteras islandesas por un violento temporal de nieve | Vídeo

Además de las precipitaciones, las ráfagas de viento de 40 m/s dificultaron la evacuación de los viajeros atrapados por las condiciones climatológicas adversas en Islandia

Carretera islandesa bajo la nieve

Carretera islandesa bajo la nieve / Marco de Gregorio |Unsplash

Los equipos de rescate de Islandia han tenido que prestar asistencia a más de doscientas personas que resultaron atrapadas por las fuertes lluvias que azotaron el sureste del país en las últimas horas. Los cortes de carreteras fueron masivos, y una de las carreteras más frecuentadas, la que une Kálfafell y Jökulsárlón estuvo cerrada durante horas. Los viajeros tuvieron que dejar sus vehículos a un lado de la carretera, según ha informado la cadena islandesa RUV.

Los equipos de rescate de las poblaciones del sur islandés Kirkjubæjarklaustur, Öræfi y Hornafjörður empezaron a atender a viajeros a mediodía de ayer, y algunos de ellos tuvieron qeu ser trasladados a un centro de asistencia para emergencias instalado en Hofgarður, según las mismas fuentes.

Las condiciones adversas climatológicas adversas también contemplaron ráfagas de viento con una fuerza de 40 m/s, que impedía a los evacuados a mantenerse en pie cuando abandonaban sus vehículos para ser trasladados a un lugar seguro.

Diciembre récord...de calor

Este evento extremo se produce en contraposición a las navidades más cálidas de la historia en Islandia. En vísperas de Navidad, el país registró la temperatura más alta de diciembre en su historia, alcanzando los 19,8 °C en la ciudad de Seyðisfjörður. Este calentamiento se atribuye a las masas de aire tropical y a las peculiaridades del paisaje local.

