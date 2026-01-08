Previsión meteorológica
El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados
España se prepara para recibir a la borrasca Goretti, que profundizará de forma muy rápida en la Península
Desplome de temperaturas en Catalunya: Vaqueira llega a los -17,4º y Barcelona registra -2,5º en el Observatori Fabra, la más baja desde 2018
DIRECTO | Frío en Barcelona y resto de Catalunya | Última hora de la temperaturas y la alerta por la borrasca Francis en toda España
Catalunya se despide definitivamente de la masa de aire frío ártico que ha sacudido la comunidad autónoma durante esta semana.
La llegada de la borrasca Francis ha hecho descender las temperaturas hasta alcanzar mínimos históricos. De hecho, el Observatori Fabra de Barcelona registró el pasado miércoles una mínima de -2,5ºC, la temperatura más baja anotada en la ciudad desde febrero de 2018.
Sin embargo, parece que el tiempo vuelve a estabilizarse a lo largo de la segunda mitad de la semana.
Vuelta a la normalidad
De momento, el pronóstico para este jueves prevé un tiempo tranquilo y con los valores térmicos volviendo a la normalidad.
Catalunya ha amanecido con estratos de nubes bajas y nieblas que, a partir del mediodía, irán desapareciendo, para dar paso al sol en el conjunto del territorio.
La apertura de claros calentará el ambiente y provocará un ascenso térmico notable, con máximas que subirán entre 5 y 8 grados respecto al día anterior, hasta situarse entre los 10 y 15ºC en general.
Llega el viento
Aun así, hasta la tarde se esperan precipitaciones en forma de nieve en el noroeste del Pirineo, con una cota que se situará alrededor de los 1.400 metros.
Lo más importante del día será el viento, que soplará con fuerza en el litoral y prelitoral. Por ende, el Meteocat ha activado el aviso naranja en el Alt Penedès (Barcelona) y Baix Penedès (Tarragona) y el aviso amarillo en toda la costa de las comarcas comprendidas entre el Baix Camp (Tarragona) y la Selva (Girona), además de en el Pirineo y Prepirineo leridano.
Ciclogénesis explosiva
De cara al viernes, España se prepara para recibir la borrasca Goretti, que profundizará de forma muy rápida en la Península con una ciclogénesis explosiva. Este fenómeno ocurre principalmente cuando una masa de aire muy fría choca con una masa de aire cálida y húmeda.
Este contraste térmico extremo genera una inestabilidad que acelera la caída de presión y la formación de vientos huracanados.
No obstante, se espera que su impacto sea de menor magnitud en Catalunya, aunque también traerá viento intenso de hasta 100km/h y algunas lluvias.
Avisos activos
Así pues, para el viernes el Meteocat extiende el aviso amarillo hacia la depresión central, las comarcas de Lleida y el litoral y prelitoral central. Además, asciende a nivel naranja en las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat, l’Anoia, y l’Alt Penedès, así como en el Baix Penedès (Tarragona) y la Segarra (Lleida).
Durante la mañana el cielo se mantendrá despejado pero, a medida que avance la jornada, se irán formando nubes densas que traerán consigo chubascos, especialmente en el norte de Girona y en el sur de Tarragona.
Fin de semana estable
En el Pirineo continuará nevando y se espera que la cota de nieve baje hasta los 800 metros en el transcurso del día, por lo que se mantiene el aviso naranja por las nevadas en las comarcas leridanas de la Vall d’Aran y el Pallars Sobirà y el amarillo en la Alta Ribagorça.
De cara al sábado, la temperatura volverá a descender levemente y los avisos por la nieve y las fuertes rachas de viento seguirán activos. Las lluvias se concentrarán en l’Empordà (Girona), pero serán débiles y poco abundantes.
