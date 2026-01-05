¿Va a nevar en Barcelona? Esto es lo que avanza Meteocat

Catalunya se encuentra sumida en un frío invernal que se extenderá durante gran parte de la semana.

Y es que el paso de la borrasca Francis por la Península está provocando un descenso de las temperaturas, además de nevadas y lluvias generales.

De hecho, este lunes Catalunya ha amanecido en muchos pueblos con los termómetros por debajo de los cero grados y con el cielo totalmente cubierto.

Nevadas generales

Durante la madrugada, la nieve ha comenzado a caer en las comarcas de Ponent, con la cota entre los 400 y 600 metros y del interior barcelonés, con 200 y 400 metros de cota, por lo que el territorio se ha cubierto de blanco en muchos lugares.

Además, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por nevadas en gran parte de su geografía, una nieve que llegará a lugares donde normalmente no cae: todo el litoral catalán y prelitoral catalán se encuentra bajo este aviso, además de la depresión central catalana.

Nieve en el municipio de La Llacuna (Anoia, Barcelona). / Andrea López Lendínez

¿Nieve en Barcelona?

Por ende, en Barcelona podrían registrarse nevadas que darían la bienvenida a los Reyes Magos , aunque en localidades costeras es difícil que cuaje.

Si la precipitación es continuada y persistente, podría nevar en Collserola o, incluso, se podría ver algún copo de nieve o aguanieve en la parte alta de la ciudad.

Las urbanizaciones del Rectoret, Vallvidrera y los barrios de Horta, Montbau o Pedralbes podrían tener más opciones de cubrirse parcialmente de blanco.

Andrea López Lendínez

Bajada de las temperaturas

Por la tarde, a lo largo de las cabalgatas de los Reyes de Oriente se podría escapar alguna lluvia débil en la costa central, pero nada importante que impida el transcurso del desfile más esperado por los más pequeños de la casa, que deberán ir, eso sí, muy abrigados.

El Pirineo y Prepirineo se encuentran en aviso amarillo por la intensidad del frío, donde se espera que los termómetros no suban de los 0 grados.

En el resto de la comunidad autónoma, los valores oscilarán entre los 0 y los 5ºC, un frío que irá en ascenso durante el martes.

Frío y sol

Y es que, de cara al martes, día de los Reyes Magos, el aviso por la intensidad del frío se extenderá hacia las comarcas de la costa central y del centro de la comunidad autónoma.

Las mínimas se situarán entre los -5ºC y los -15ºC en el interior y Pirineo, entre los 0 y -5 grados en el prelitoral y entre los 3 y los -2ºC en el litoral.

Sin embargo, el cielo se mantendrá despejado en el conjunto del territorio y no se esperan nevadas, excepto en los Pirineos: el sol y el viento serán los protagonistas de una jornada donde las ráfagas de viento serán intensas.

El día más gélido

Por ende, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en el Pirineo y Prepirineo, un aviso que asciende a naranja en las comarcas gerundenses de l’Alt Empordà y Ripollès y en el Berguedà (Barcelona).

El miércoles será el día más gélido de la semana: Catalunya activa el aviso naranja por la intensidad del frío en todo su territorio, donde las temperaturas se mantendrán por debajo de los 0 grados.

Cambio de tiempo

Aun así, las nevadas se concentrarán solo en los Pirineos y en el interior catalán.

A partir del jueves, el termómetro comenzará a subir por la entrada de masas de aire atlánticas que retirarán el frío ártico de la atmósfera. No obstante, la subida de los valores será leve y seguirá haciendo mucho frío en toda la comunidad autónoma.