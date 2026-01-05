Se va la Navidad y llega el invierno: Madrid capital se despierta cubierta de nieve

Madrid capital ha amanecido este lunes con un regalo de Reyes adelantado. Una leve nevada ha caído desde las cuatro de la madrugada, formando un ligero manto blanco que ha cubierto partes de la ciudad con normalidad y sin registrar ninguna incidencia. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo preventivo que ha estado trabajando durante toda la noche y ha ayudado a que la nieve no no haya causado ninguna desperfecto hasta el momento.

Según ha informado Emergencias Madrid , la nieve ha comenzado a caer en todos los distritos de la capital sobre las cuatro de la madrugada sin que se hayan producido incidencias en el tráfico. Desde las 20:00 horas de ayer ha estado trabajando un dispositivo preventivo del Ayuntamiento de Madrid formado por 154 máquinas esparciendo sal en las vías principales y en puntos estratégicos como accesos a hospitales y túneles. En total se han esparcido más de 800 metros cúbicos de sal y salmuera.

El Centro de Coordinación Operativa municipal (CECOPAL) del Ayuntamiento ha estado reunido a través de un grupo de seguimiento que durante toda la noche ha recibido información de todos los servicios en tiempo real y tomado decisiones al respecto.

Para el día de hoy, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Madrid ciudad es de temperaturas mínimas de -1ºC, con máximas que no pasarán de los 5ºC. Así, cualquier ligera precipitación podría convertirse en nieve y mantener el manto blanco en las calles.

Circulación "con total normalidad"

Preguntado por el episodio blanco, José Luis Martínez-Almeida ha destacada que la ciudad "ha funcionado con total normalidad" pese a la intensidad con la que cayó la nevada en un primer momento.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Madrid ha explicado que el Ayuntamiento tenía desplegado un amplio dispositivo preventivo, con 140 máquinas repartidas por toda la ciudad y sal distribuida previamente en las calles, lo que ha permitido evitar que la nieve cuajara. "No ha habido ningún incidente y se circula con total normalidad, tanto en calzada como peatonalmente", ha señalado.

Según Almeida, aunque la nevada sorprendió por su intensidad en torno a las cuatro de la madrugada, "no ha tenido consecuencias para el funcionamiento normal de la ciudad", gracias a la eficacia de los servicios públicos municipales.