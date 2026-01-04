Protecció Civil advierte de que se esperán 4 o 5 días de "frío intenso" y llama a la precaución

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha explicado este domingo que la previsión de nieve esperada para la noche de este domingo y este lunes "se rebaja un poco", aunque ha reiterado la necesidad de mantener la precaución en la movilidad y adelantar los desplazamientos si es posible, porque continúa activa la posibilidad de que aparezca nieve en cotas bajas.

En declaraciones a los medios desde el Departamento de Interior ha dicho que no se espera un grosor de nieve superior a los 4 o 5 centímetros en el nordeste de Catalunya y la zona prelitoral de Barcelona y Girona y posibilidad de precipitaciones de nieve "muy leves" en Terres de l'Ebre (Tarragona) y el Camp de Tarragona.

En todo caso, ha reiterado el aviso a la población para que se informe de la situación meteorológica en caso de realizar desplazamientos, debido a las precipitaciones en forma de agua o nieve.

Avisos por frío

Ha advertido que se esperan 4 o 5 días de "frío intenso" que, dice, puede estar bastante por debajo de los valores habituales para esta época.

Las temperaturas mínimas podrían quedarse en los 0 grados en el litoral, entre -3 y -8 grados en la zona prelitoral y entre -8 y -12 grados en puntos del Pirineo.

Oleaje y viento

También ha explicado que se prevé una situación de fuerte oleaje en la zona del Empordà (Girona), así como rachas de viento intensas.

"Mucha vigilancia con las actividades cercanas al litoral", ha destacado Solé, teniendo en cuenta el temporal que tuvo lugar en Navidad.

Ante la situación climática ha detallado que Protecció Civil trabaja de forma coordinada con Bombers, Mossos y Agents Rurals, entre otros cuerpos.