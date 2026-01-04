Nieve en la cabalgata de Reyes Magos de Barcelona de 1985: el último precedente que pintó de blanco el desfile

Hace 41 años que una copiosa nevada logró que los niños de Barcelona dejaran de un lado los regalos del Día de Reyes para entregar toda su atención a una postal blanca atípica de la ciudad y que impregnó de magia muchos de los rincones de toda Catalunya. Era el 5 de enero del 1985, cuando un frío siberiano se apoderó del clima mediterráneo y dejó las temperaturas más frías de la historia en el inicio del año.

"Una masa polar se abate sobre Europa", recogía la portada del Periódico del aquel 6 de enero. Las temperaturas estuvieron bajo cero en la mayoría de comarcas catalanas - y rozando los -10 grados en Barcelona-. Fue "necesario el uso de cadenas en muchas carreteras del interior". La primera plana calificó la imponente nevada, como un "regalo del cielo". Un evento provocó que en "la mayoría de comarcas catalanas volvieron a verse muñecos de nieve y batallas de bolas gélidas, combinando todo ello con algún que otro patinazo y un frío polar".

La crónica de la jornada: 'Los magos blancos' "La copiosa nevada restó asistencia a las cabalgatas de Reyes que se celebraron por toda Catalunya. En Barcelona, los Magos de Oriente fueron recibidos por el alcalde, Pasqual Maragall, que les entregó, como muestra la foto, el tradicional pan y la sal. Una masa de aire polar de dimensiones descomunales ha caído sobre el continente europeo. Hacia el centro de la misma sigue afluyendo aire congelado de origen polar. Las temperaturas son muy bajas a todos los niveles de la atmósfera. A tan solo 9.000 metros hay sesenta grados bajo cero en la vertical del centro de Europa. Esta ola de frío afecta también a España, aunque de forma más amortiguada. Para los próximos días hay que esperar descensos aún más fuertes de los termómetros en todos los países europeos y nevadas excepcionales. Esta ola de frío, similar a la de 1971 por estas fechas, puede ser la ola de frío del siglo. En Catalunya, justo al borde de la gota fría que congela todo el continente, el tiempo se caracterizará por ser muy frío y variable. Tras el paso de la perturbación que ayer produjo nevadas incluso fuera de la montaña, de sur a norte, el tiempo experimentará una mejoría notoria, aunque las temperaturas continuarán siendo muy bajas y el frío polar marcará la pauta. En el Pirineo comenzará a nevar en serio; los espesores de nieve serán generosos y, aunque tarde, se acabarán probablemente los problemas de nieve hasta el fin de la temporada. En el resto del país, con vientos atlánticos entrando por el oeste, las lluvias y las nevadas por encima de los 700 metros serán generales. La noche no será muy fría, mientras que el día persistirá con fuertes rigores invernales. La ola de frío, que afecta a todo el país desde hace más de una semana, cristalizó ayer al paso de una perturbación en forma de nevada en media Catalunya. El Tibidabo amaneció blanco, con varios centímetros de nieve. En la parte alta de la ciudad también cayeron algunos copos de nieve. El frío seco de los días anteriores se volvió húmedo. En Manresa, Igualada y otras muchas poblaciones catalanas cayeron más de cinco centímetros de nieve. Hay que pedir cadenas a Reyes: cadenas para circular por carreteras nevadas con un mínimo de seguridad y para sujetar la inflación a causa del incremento del consumo de combustible por situaciones frías. El regalo de Reyes de este año puede ser la ola de frío del siglo, con nevadas copiosas y lluvias generalizadas. La nieve puede helar de momento el cuerpo, pero en primavera es agua para hacer crecer el trigo".

La crónica de Reyes de 1985 / EPC

La crónica de la cabalgata: 'Los Reyes Magos quedaron ateridos bajo la nieve' "Los niños arrastraron a sus familiares hasta el puerto y aplaudieron a la cabalgata ilusionados Los Reyes Magos de Oriente llegaron ayer a Barcelona en barco, cuando, dadas las condiciones meteorológicas, lo lógico hubiera sido que lo hicieran en trineo. No obstante, los pequeños, con más ilusión que sus padres, ni tan siquiera notaron el frío. Con una puntualidad inusitada, a las 6 de la tarde, quedaba amarrado ayer en el Moll de la Fusta el yate en el que viajaban los Reyes Magos. Poco antes había empezado a nevar en aquella zona de Barcelona con el regocijo de los mayores y la indiferencia de los pequeños, demasiado nerviosos con la proximidad de los regalos como para sentir el frío y la nieve. Una hora después, cuando la cabalgata real aún no había llegado a la Puerta de la Paz, el intenso frío y las ropas mojadas habían hecho disminuir el gesto alegre de los adultos". El pan y la sal "Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos por el alcalde de Barcelona, también exquisitamente puntual, y el teniente de alcalde Ramón Martínez Fraile. Pasqual Maragall entregó a los Reyes Magos el tradicional pan y la sal, y públicamente les hizo saber que, según habían detectado los servicios especiales municipales, los niños de Barcelona se habían hecho merecedores de los regalos que les traían. Gaspar, el rey blanco, convertido en portavoz de sus regios compañeros, agradeció el saludo del alcalde e hizo votos para que todos los niños barceloneses vieran cumplidos sus deseos. La llegada de los Reyes Magos fue recibida con veintiún cañonazos, al tiempo que los niños encendían velitas que previamente habían repartido los pajes y que el viento y la nieve se encargaban de apagar. Desde el Moll de la Fusta, en coches de época, los Reyes Magos se dirigieron al parque de la Ciutadella donde acabó de organizarse la cabalgata. Sobre las 7 de la tarde, los Reyes Magos y su comitiva llegaban a la Puerta de la Paz. Los paraguas y los ropajes de terciopelo de la comitiva ya habían tomado un helado color blanco. La cabalgata subió por las Ramblas, calle Fernando, Vía Layetana, Fontanella, y Sepúlveda, para acabar en el Festival de la Infancia, donde se dio por concluida. La estrella de oriente se transformó anoche en inmensos copos de nieve". El clima deslució las cabalgatas "La nieve y el frío fueron ayer las excusas que argumentaron muchos padres para retener a sus hijos en casa. No obstante, la cabalgata de Barcelona se vio arropada por un gentío considerable, que fue mayor en el paseo de Colón y las Ramblas. Veinticuatro caballos integraban cada una de las comitivas reales. Portaban vestidos diseñados para esta ocasión por la Escuela Técnica de Indumentaria. Les acompañaban la carroza real, pajes adultos e infantiles, y la carroza de los regalos y la caramelera, que lanzó a lo largo del recorrido centenares de kilos de caramelos. Un camión con carbón, que los padres enseñaban a los niños en recuerdo de travesuras pasadas, cerraba el cortejo de cada rey. En las comarcas, por lo general, la cabalgata resultó deslucida por la nevada y el frío. En Manresa, por ejemplo, fue modificado el recorrido debido a las dificultades de algunas zonas, mientras en Badalona el espectacular rayo láser que dibujaba sobre las casas una estrella de oriente tenía menos espectadores de lo que en un principio se había calculado" .

La previa de la gran nevada de 1985 / EPC

El tiempo: 'La gota fría del invierno ataca' "Las gotas frías, los embolsamientos de aire frío, que tanto atemorizaron en otoño por el riesgo de inundaciones son por estas fechas portadores de los fríos más rigurosos. Una gota fría se halla ubicada sobre el centro del continente europeo, con tendencia a desplazarse durante los próximos días hacia la península itálica, donde se producirán nevadas copiosas incluso fuera de la montaña. Mientras la gota fría progresa hacia el sur, una borrasca atlántica se incrusta poco a poco por el suroeste peninsular, produciendo precipitaciones, de agua y nieve copiosas. Así están las cosas. En Catalunya, justo entre los máximos rigores del frío continental y de las lluvias atlánticas, el tiempo se caracterizará por ser frío, con nubosidad abundante al paso de un frente frío, que dejará chubascos débiles dispersos, más frecuentes en la costa, y nevadas por encima de los setecientos u ochocientos metros. Estas nevadas no revestirán aún importancia en el Pirineo interior. Las temperaturas continuarán muy bajas, por debajo de los diez grados las máximas y de los cero las mínimas, con valores mínimos absolutos de hasta trece y quince bajo cero en el corazón de las cumbres pirenaicas. En el resto del país, lluvias, chubascos, nevadas por encima de los novecientos metros, en la mitad occidental peninsular, donde las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los cinco grados. Nuboso con algunas precipitaciones de agua y nieve en el área mediterránea". Barcelona, cero grados Ayer hizo mucho frío. Fue el día más frío de la temporada. El termómetro llegó a registrar trece grados bajo cero en Artíes. Las heladas llegaron hasta la misma costa. En Barcelona, la temperatura mínima fue de cero grados en algunos barrios mientras que la máxima no superó los nueve. Hizo frío polar. Mientras tanto, en la parte occidental de la península llovió de forma irregular. También llovió en Canarias, donde se recogieron más de veinte litros.

Ola de frío excepcional, del 6 de enero de 1985 / EPC

